Британия "ударила" санкциями по главе СК и ещё 24 гражданам России

Власти Великобритании ввели персональные санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, а также ещё 24 граждан России. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Сообщается, что о введении санкций против главы СК России и ещё 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами, объявил глава британского МИД Доминик Рааб во время своего выступления в парламенте с отчётом о деятельности правительства по борьбе с нарушениями прав человека в мире. В качестве повода для введения санкций было использовано "дело Магнитского".

Напомним, что "дело Магнитского" уже много лет используется Западом, в особенности США, в качестве причины для санкций в отношении России в целом и её граждан в частности.

Список фигурантов российской части британского санкционного "списка Магнитского":