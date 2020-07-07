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Британия "ударила" санкциями по главе СК и ещё 24 гражданам России

07 июля 2020, 01:00  •  83 • Политика
Великобритания ввела персональные санкции против председателя СК Александра Бастрыкина. В качестве повода было использовано "дело Магнитского".
Власти Великобритании ввели персональные санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, а также ещё 24 граждан России. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Сообщается, что о введении санкций против главы СК России и ещё 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами, объявил глава британского МИД Доминик Рааб во время своего выступления в парламенте с отчётом о деятельности правительства по борьбе с нарушениями прав человека в мире. В качестве повода для введения санкций было использовано "дело Магнитского".
Напомним, что "дело Магнитского" уже много лет используется Западом, в особенности США, в качестве причины для санкций в отношении России в целом и её граждан в частности.
Список фигурантов российской части британского санкционного "списка Магнитского":
  1. Александр Бастрыкин
  2. Александра Гаусс
  3. Алексей Аничин
  4. Алексей Дроганов
  5. Алексей Криворучко
  6. Андрей Кречетов
  7. Андрей Печегин
  8. Андрей Стрижов
  9. Борис Кибис
  10. Виктор Гринь
  11. Геннадий Карлов
  12. Дмитрий Комнов
  13. Дмитрий Кратов
  14. Дмитрий Толчинский
  15. Елена Сташина
  16. Елена Трикуля
  17. Иван Прокопенко
  18. Лариса Литвинова
  19. Наталья Виноградова
  20. Олег Логунов
  21. Олег Сильченко
  22. Павел Лапшов
  23. Светлана Ухналёва
  24. Сергей Подопригоров
  25. Фикрет Тагиев

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