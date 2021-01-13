Британия "поскупилась" на информационную войну с Крымом

Посольство Великобритании в Киеве пообещало властям Украины профинансировать информационную войну в Крыму. Соответствующая информация была опубликована на сайте британского представительства на Украине.

Речь идёт о программе "Открытое будущее", которая проходит с января по март 2021 года. В её рамках предполагается "развитие реинтеграции" Крыма и Донбасса в состав Украины, а также фиксация "нарушений прав человека" со стороны России и помощь "жертвам" этих нарушений.

Из документа следует, что индикаторами успеха программы должны стать документирование "нарушений прав человека" и "эффективное" освещение этой ситуации в СМИ. Кроме того, планируется "поощрение" политической и правозащитной активности среди жителей полуострова, в особенности крымских татар.

В переводе с дипломатического языка на обычный это означает, что Британия готова платить за раздувание связанных с Крымом скандалов и вербовку "правозащитников" и активистов среди жителей полуострова, особенно крымских татар.

При этом, судя по всему, Лондон не особо верит в успех этого предприятия, так как выставил ограничение - не более 10 тысяч фунтов или порядка миллиона рублей на один проект. Также украинцам запретили тратить больше 8% от этой суммы на "административные расходы". И вообще в документе намекается, что Киеву следует привлекать к программе и других инвесторов.

Напомним, что Украина и ряд стран Запада постоянно заявляют о "нарушениях прав человека" в Крыму. При этом ни одна из этих стран не имеет своих наблюдателей на полуострове. В этой связи достоверность этих данных вызывает огромнейшие сомнения.