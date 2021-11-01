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Британия "декоммунизировала" самолёт президента Киргизии

01 ноября 2021, 17:40  •  62 • Политика
Великобритания "декоммунизировала" самолёт президента Киргизии Садыра Жапарова, запретив борту №1 приземляться на территории страны. Президентский Ту-154 оказался недостаточно безопасным для британских технических стандартов.
Жапаров направлялся в шотландский Глазго, где в настоящее время проходит саммит по климату. Он летел на президентском самолёте Ту-154. Данный лайнер был самой распространённой моделью в гражданской авиации Советского Союза. Он выпускался с 1970 по 2013 год.
Власти Великобритании отказались принимать самолёт, поскольку он не соответствовал техническим нормам страны и Евросоюза. В итоге Жапарову и всей киргизской делегации пришлось арендовать бизнес-джет Embraer Lineage 1000 у дубайской компании, сообщает "Sputnik. Кыргызстан".
Отметим, что нынешний саммит по климату является крупнейшим за все последние годы. В нём принимают участие 30 тыс. делегатов, включая 120 мировых лидеров.

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