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Британия пытается подставить Украину: Военный эксперт раскрыл суть инцидента с эсминцем
23 июня 2021, 23:35 • 185 • Политика
Су-24 использовал четыре авиабомбы для остановки британского эсминца. "Запад подталкивает Украину к провокациям против России. А потом, как всегда, натовцы умоют руки. Жаль, что в Киеве этого не хотят понимать", - отметил военный эксперт.
Черноморский флот и авиация России произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender, который нарушил русскую границу у берегов Крыма. Инцидент прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин.
Прежде всего, он указал, что Британия - один из главных сторонников нынешнего киевского режима. И наряду с американцами британцы больше других активничают в Чёрном море. Поэтому ни о какой "ошибке навигации" в данной ситуации речи быть не может.
- отметил Василий Дандыкин.
Военный эксперт добавил, что подобными действиями Запад напрямую подталкивает Украину к новым провокациям против России. Однако в самый последний момент натовские военные бросят украинцев, уверен Василий Дандыкин.
- резюмировал военный эксперт в беседе с Nation News.
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