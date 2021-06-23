Британия пытается подставить Украину: Военный эксперт раскрыл суть инцидента с эсминцем

Су-24 использовал четыре авиабомбы для остановки британского эсминца. "Запад подталкивает Украину к провокациям против России. А потом, как всегда, натовцы умоют руки. Жаль, что в Киеве этого не хотят понимать", - отметил военный эксперт.

Черноморский флот и авиация России произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender, который нарушил русскую границу у берегов Крыма. Инцидент прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин.

Прежде всего, он указал, что Британия - один из главных сторонников нынешнего киевского режима. И наряду с американцами британцы больше других активничают в Чёрном море. Поэтому ни о какой "ошибке навигации" в данной ситуации речи быть не может.

Это согласованная акция с НАТО и Украиной, судя по всему,

- отметил Василий Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что подобными действиями Запад напрямую подталкивает Украину к новым провокациям против России. Однако в самый последний момент натовские военные бросят украинцев, уверен Василий Дандыкин.

Запад подталкивает Украину к провокациям против России. А потом, как всегда, натовцы умоют руки. Жаль, что в Киеве этого не хотят понимать,

- резюмировал военный эксперт в беседе с Nation News.