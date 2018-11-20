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Британия призвала Россию прекратить «задержания» в Азовском море
20 ноября 2018, 13:54 • 82 • Украина
Великобритания призывает Россию прекратить «задержания» судов в Азовском море, заявили в пресс-службе британского МИД по итогам переговоров в ЕС.
РИА Новости
«Великобритания присоединилась к призывам к России прекратить задерживать или мешать доступу судов в Азовское море после заседания министров иностранных дел ЕС», — говорится в сообщении.
Дипломаты считают, что российская сторона «продолжает препятствовать работе международных и украинских судов», которые направляются в порты Украины в регионе.
Как заявляют в МИД Британии, на данный момент речь идёт о более чем 200 судов.
При этом в британском ведомстве не привели примеров задержания Россией украинских судов.
Ранее в Евросоюзе заявили о готовности принять «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море. В Госдуме, комментируя данное заявление, призвали ЕС образумить Киев из-за ситуации в регионе.
В Кремле допускали, что Россия может пойти на шаги, который помогут защитить российских моряков в Азовском море.
15 ноября на Украине задержали 15 судов за заходы в порты Крыма.
Подробнее — в материале RT.
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