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Британия призвала НАТО противостоять России, сохраняя открытость к диалогу

13 октября 2019, 10:24  •  91 • Политика
Блок НАТО должен противостоять угрозе России для стран Запада, при этом оставаясь открытым для возможности улучшения взаимных отношений. Такое заявление сделал в субботу на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Я хочу сказать об этом открыто", - заявил британский дипломат. По его словам, Западу необходим подход, который способствовал бы возможности улучшить отношения с Россией, если та продемонстрирует, что готова всерьёз сотрудничать в поддержании международного права, а не подрывать его, заявил министр.
При этом Рааб обвинил РФ в нарушениях международного права и осуществлении химатаки в английском Солсбери. По его словам, союз НАТО должен адаптировать оборонный потенциал к "агрессивным действиям России", что означает увеличение поддержки стран Балтии, Украины и Грузии.
Министр заявил и о необходимости адаптироваться к новому типу угроз, в том числе к кибератакам и гиперзвуковым ракетным системам, а также автономным системам вооружений. По его словам, на предстоящей декабрьской встрече НАТО в Лондоне будут подняты вопросы о том, как союзники альянса готовы отвечать на гибридные атаки, утечки данных и подрыв доверия к выборам.

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