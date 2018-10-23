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Британия признала, что не имеет доказательств «российского вмешательства» в выборы

23 октября 2018, 06:54  •  174 • Политика
Отвечая на запрос парламента, Кабинет министров Терезы Мэй вынужден был признать, что не имеет доказательств «вмешательства» России в британские выборы.
Правительство Великобритании вынуждено было признать, что несмотря на сопровождающий данную тему ажиотаж у него нет никакого доказательства того, что Россия когда-либо пыталась повлиять на работу демократических процессов в Соединенном Королевстве. Если на то пошло, то нет у Лондона доказательств того, что нечто подобное пыталась совершить какая-либо иная страна.
Соответствующая позиция констатируется в официальном ответе Кабмина Терезы Мэй на доклад комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ. Характерно, что сам этот доклад носит говорящее название «Фейковые новости».
Также интересно, что в докладе специальным образом упоминается факт того, что действующий премьер-министр страны в свое время пыталась вмешаться в британские выборы и распространяла среди граждан королевства вышеуказанные «фейковые новости».
В правительстве вынуждены были признать, что заявления Мэй, быть может, были преждевременны. Тем не менее там попытались объяснить ее ремарки стремлением сохранять бдительность.
«Мы хотим, однако, подчеркнуть, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, в том числе Россией, для влияния на британские демократические процессы. Но мы не расслабляемся, правительство активно работает с партнерами над разработкой жестких мер по решению данной проблемы», — заявили британские чиновники.
Обо всем этом сообщает РИА Новости.

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