Британия присоединилась к истерике США: Россию обвинили в "пренебрежении безопасностью"

Британский министр обороны утверждает, что России пренебрегла безопасностью в космосе. Речь идёт об испытании противоспутникового оружия.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в пренебрежении безопасностью космического пространства и создании угрозы спутникам и космическим кораблям. Заявление опубликовано на странице британского военного ведомства в Twitter.

Речь идёт об испытаниях противоспутникового оружия России. Первыми недовольство по этому поводу озвучили США. Госдеп обвинил Москву, что испытание оружия создало космический мусор, который угрожает спутникам и МКС. Теперь к ним присоединилась и Британия.

Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве,

- гласит гневное заявление главы Минобороны Британии.

В Кремле назвали все опасения по поводу безопасности космических спутников и МКС беспочвенными. Также подчёркнуто, что Россия выступает за мир и сотрудничество.