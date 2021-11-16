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Британия присоединилась к истерике США: Россию обвинили в "пренебрежении безопасностью"

16 ноября 2021, 01:55  •  92 • Политика
Британский министр обороны утверждает, что России пренебрегла безопасностью в космосе. Речь идёт об испытании противоспутникового оружия.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в пренебрежении безопасностью космического пространства и создании угрозы спутникам и космическим кораблям. Заявление опубликовано на странице британского военного ведомства в Twitter.
Речь идёт об испытаниях противоспутникового оружия России. Первыми недовольство по этому поводу озвучили США. Госдеп обвинил Москву, что испытание оружия создало космический мусор, который угрожает спутникам и МКС. Теперь к ним присоединилась и Британия.
Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве,
- гласит гневное заявление главы Минобороны Британии.
В Кремле назвали все опасения по поводу безопасности космических спутников и МКС беспочвенными. Также подчёркнуто, что Россия выступает за мир и сотрудничество.

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