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Британия присоединилась к истерике США: Россию обвинили в "пренебрежении безопасностью"
16 ноября 2021, 01:55 • 92 • Политика
Британский министр обороны утверждает, что России пренебрегла безопасностью в космосе. Речь идёт об испытании противоспутникового оружия.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в пренебрежении безопасностью космического пространства и создании угрозы спутникам и космическим кораблям. Заявление опубликовано на странице британского военного ведомства в Twitter.
Речь идёт об испытаниях противоспутникового оружия России. Первыми недовольство по этому поводу озвучили США. Госдеп обвинил Москву, что испытание оружия создало космический мусор, который угрожает спутникам и МКС. Теперь к ним присоединилась и Британия.
- гласит гневное заявление главы Минобороны Британии.
В Кремле назвали все опасения по поводу безопасности космических спутников и МКС беспочвенными. Также подчёркнуто, что Россия выступает за мир и сотрудничество.
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