Британия превращается в "чумной остров": Борис Джонсон в третий раз закрыл всю страну из-за COVID

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с экстренным обращением к народу, чтобы объявить о введении третьего национального локдауна. Причиной стал быстрый рост числа заражённых коронавирусной инфекцией на фоне появления новой мутации вируса, которая сделала его на 70% заразнее.

За прошедшие 24 часа Британия поставила рекорд по суточному заражению коронавирусом. Были выявлены 58 784 случая заражения болезнью.

Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью… Очевидно, что необходим третий национальный локдаун,

- сказал премьер, выступая с телеобращением к нации.

На время действия национального карантина вводятся максимальные карантинные ограничения. Жителям страны предписано не выходить из дома, за исключением походов на прогулку, к врачу и в магазин. Кроме того, все школы Британии переводятся на дистанционное обучение. Исключение сделано лишь для детей представителей "ключевых" профессий (врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее).

Интересно, с жёстким локдауном, с очевидно последующим падением экономики, которое будет усилено отъездом офисов крупных компаний и банков в ЕС, как Британия будет строить свой неоимперский проект?

- комментирует в Telegram журналист Андрей Медведев.

Он отмечает, что в связи с национальным локдауном многие политические конфигурации с участием Британии придётся пересмотреть. В частности, он упомянул союз с Турцией.