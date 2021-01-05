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Британия превращается в "чумной остров": Борис Джонсон в третий раз закрыл всю страну из-за COVID

05 января 2021, 15:55  •  58 • Политика
Премьер Британии Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна. "Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью…" - отметил глава правительства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с экстренным обращением к народу, чтобы объявить о введении третьего национального локдауна. Причиной стал быстрый рост числа заражённых коронавирусной инфекцией на фоне появления новой мутации вируса, которая сделала его на 70% заразнее.
За прошедшие 24 часа Британия поставила рекорд по суточному заражению коронавирусом. Были выявлены 58 784 случая заражения болезнью.
Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью… Очевидно, что необходим третий национальный локдаун,
- сказал премьер, выступая с телеобращением к нации.
На время действия национального карантина вводятся максимальные карантинные ограничения. Жителям страны предписано не выходить из дома, за исключением походов на прогулку, к врачу и в магазин. Кроме того, все школы Британии переводятся на дистанционное обучение. Исключение сделано лишь для детей представителей "ключевых" профессий (врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее).
Интересно, с жёстким локдауном, с очевидно последующим падением экономики, которое будет усилено отъездом офисов крупных компаний и банков в ЕС, как Британия будет строить свой неоимперский проект?
- комментирует в Telegram журналист Андрей Медведев.
Он отмечает, что в связи с национальным локдауном многие политические конфигурации с участием Британии придётся пересмотреть. В частности, он упомянул союз с Турцией.

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