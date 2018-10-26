Британия потеряет Фолкленды в случае выхода из ЕС. Так или иначе

Аргентина прямо заявила Британии, что видит в её выходе из ЕС возможность восстановить свой контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, из-за которых обе страны воевали в 1982 году

Автор:

Латышев Сергей

Буэнос-Айрес воспользуется Brexit, чтобы «наращивать» дипломатические усилия по передаче Британией Аргентине Мальвинских (Фолклендских) островов. Об этом предупредил в интервью газете «Дейли телеграф» министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори.

Мы планируем проводить переговоры по Мальвинским островам, чтобы с их помощью укрепить связь между их жителями и населением континента. И мы надеемся, что Brexit без сделки расширит возможности этого диалога, чтобы он стал действительно результативным,

- прозрачно намекнул глава аргентинского МИД. Он лишний раз напомнил о планах Буэнос-Айреса, который и после поражения в войне 1982 года не смирился с британским колониальным владычеством над частью своей территории.

Прозрачный намек

Намек Фори заключается в том, что в случае выхода из ЕС, и тем более со скандалом, союзников у Англии поубавится, и страны ЕС будут не обязаны поддерживать Лондон в его конфронтации с важной южноамериканской страной по вопросу, который имеет для неё принципиальнейшее значение. Возвращение Мальвинских островов – национальная идея в Аргентине.