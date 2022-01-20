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Британия поставила Украине хлам вместо оружия: Киеву посоветовали не трогать "чудо"-ракеты
20 января 2022, 16:45 • 252 • Политика
Ракетные комплексы, которые поставила на Украину Великобритания, оказались с практически истёкшим сроком хранения. Военный эксперт предупредил, что такое оружие может быть опасным, и не только для России, но и для самих украинских военных.
Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самолёты ВВС Великобритании уже несколько дней завозят на Украину оружие. Судя по всему, Запад пытается убедить весь мир, что Россия вот-вот нападёт на Украину.
Царьград решил выяснить, что за оружие подарили Киеву щедрые западные партнёры. По данным военного эксперта Юрия Кнутова, это около тысячи противотанковых ракетных комплексов NLAW. "Это достаточно старая разработка шведского концерна Saab, и британцы также участвовали в разработке этого комплекса", - пояснил эксперт.
Но от этого, добавил эксперт, опасность применения этого оружия не снижается. Он напомнил, что ВСУ сейчас имеют благодаря партнёрам "Джавелины" и "Байрактары". "Это средства двойного назначения. Их НАТО преподносит как средства оборонительные, на самом деле они могут использоваться как наступательные", - подчеркнул Кнутов. А это значит, что, несмотря на неприятный сюрприз с очередной партией устаревших "чудо-ракет", они могут представлять достаточно серьёзную угрозу для бронетехники.
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