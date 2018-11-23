Британия получила новую ноту: Посольство России требует информацию о деле Скрипалей

Посольство России направило в британский МИД ноту по делу Скрипалей. Дипломаты требуют предоставить России информацию о состоянии ее граждан, а также начать сотрудничать в рамках расследования этого дела.

Российское посольство в Лондоне передало МИД Великобритании новую дипломатическую ноту в связи с отказом британской стороны предоставить Москве информацию по делу Скрипалей. Об этом говорится на сайте МИД России.

В переданном документе указывается на нарушение международного права со стороны Британии, которая отказывается передавать России информацию о ее гражданах.

Отмечается, что Скрипали держатся под плотным контролем британских властей в неизвестном месте вдали от глаз общественности и СМИ. Кроме того, дипломаты напоминают, что уже почти девять месяцев шлют письма по этому поводу в МИД Британии, однако ведомство упорно отказывается от сотрудничества.

Напомним, что речь идет об инциденте с отравлением британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Власти Британии утверждают, что к происшествию имеет отношение Россия, однако вместо доказательств приводится лишь фраза «highly likely», то есть «с высокой степенью вероятности». При этом утверждается, что британским врачам удалось совершить чудо и спасти Скрипалей от сверхсмертельного российского яда «Новичок». Как проходило лечение и где Скрипали сейчас - неизвестно.

«Россия продолжит требовать от британских властей предоставить исчерпывающую информацию об инциденте, обеспечить консульский доступ к российским гражданам и, наконец, начать совместное открытое расследование с участием наших представителей», - сообщает пресс-служба МИД России.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее ведомство не располагает данными о судьбе Сергея Скрипаля. Поскольку с момента инцидента в Солсбери его никто не видел, он может быть мертв, добавила она.

В ходе брифинга для представителей прессы она заявила, что на текущий момент Москва никоим образом не может быть уверена, что в ходе данного происшествия никто не погиб.

При этом, уточнила Захарова, никто не видел перебежчика Сергея Скрипаля с самого дня его предполагаемого отравления. К тому же, добавила дипломат, его дочь Юлия также достаточно давно не появлялась перед телекамерами.