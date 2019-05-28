Британия «подавилась» Brexit

Автор:

Латышев Сергей

В Британии происходят драматические события, которые требуют объяснений. Премьер-министр Тереза Мэй 7 июня в слезах уходит в отставку с поста главы правительства и лидера Консервативной партии. Она так и не смогла вывести Британию из Евросоюза по итогам состоявшегося в июне 2016 года референдума, на котором за «развод» с ЕС проголосовало 51,9% британцев.

На пост Мэй во главе партии и правительства, как будто он сулит славу, а не бесславие, потому что Brexit, так и не начавшись, зашёл в тупик, претендуют уже десять кандидатов — девять безликих личностей и один комик. В то же время на выборах в Европарламент, в которых приняла участие лишь треть британских избирателей, сокрушительно победила… вновь созданная Партия Brexit главного энтузиаста выхода страны из ЕС Найджела Фараджа. Она станет самой крупной индивидуальной партией, представленной в страсбургской говорильне, и воспользуется этим как трибуной для обличения ЕС.

Новое детище Фараджа (по-прежнему существует и даже принимала участие в тех же выборах созданная им ранее Партия независимости Соединённого Королевства) займёт в Европарламенте 28 из 64 отведённых Британии мест. Тогда как либерал-демократы отправят в Страсбург 15 депутатов, лейбористы — 10, «зелёные» — 7.

Заводной сторонник Brexit Найджел Фарадж станет одной из главных фигур, которые добьются того, что никакого «развода» с ЕС на самом деле не будет. Фото: www.globallookpress.com

Ещё несколько мандатов получили другие британские партии, которые также не являются, особенно в нынешних условиях, фанатами Brexit. Протестные настроения против выхода страны из ЕС привели к тому, что на втором месте, обогнав старые партии-«долгожители» — лейбористов и консерваторов, — оказались либерал-демократы, выступавшие с самого начала категорически против выхода Соединённого Королевства из ЕС.

Итак, что происходит и к чему всё это приведёт, что будет с Британией?

Что будет дальше

Британия остаётся членом Евросоюза до 31 октября, но сможет выйти раньше, если соглашение, уже несколько раз отвергнутое парламентом, всё же удастся принять. На самом же деле уже вполне ясно, что Британия не осмелится покинуть ЕС вообще.

Этого страстно желает и готова смириться с временными, но очень серьёзными негативными последствиями «развода» с ЕС только треть британцев, кумиром которых в политике являются деятели типа Бориса Джонсона или Фараджа, решительные сторонники Brexit. Эти люди и обеспечили победу партии последнего на выборах в Европарламент.

Однако, повторим, это всего лишь треть нации. Нерешительность парламента и опросы общественного мнения последних полутора лет показывают, что эта публика находится в меньшинстве. Согласно самым последним опросам, число противников выхода Британии из ЕС уже превышает число сторонников на 10%.

В этой связи очевидно, что до 31 октября новому премьеру и лидеру консерваторов, которые заняли на выборах в Европарламент унизительное для них пятое место, придётся пойти либо на досрочные выборы, которые станут прежде всего референдумом по Brexit, либо прямо провести повторный референдум. По сравнению с 2016 годом взгляды британцев на взаимоотношения с ЕС изменились, и это надо учитывать. Провести досрочные выборы придётся, несмотря на то, что не справившихся с Brexit, разругавшихся друг с другом консерваторов ожидает на них серьёзное поражение, в отличие от либерал-демократов и лейбористов.

Уже имеющиеся десять кандидатов в преемники Мэй — Борис Джонсон, глава МВД Саджид Джавид, министр иностранных дел Джереми Хант и др. — просто добьют в междоусобной борьбе Консервативную партию. Заявления Джонсона о том, что после ухода тормозившей Brexit Мэй новому руководству партии удастся вывести Британию из ЕС, просто смешны. Глобалисты, мнение которых учитывала нынешний премьер, от этого многое потеряют и не позволят своим политическим клоунам ввергнуть их в ещё большие убытки.

Бывший мэр Лондона и экс-глава МИД несерьёзный Борис Джонсон считается главным преемником на кресло Мэй. Фото: www.globallookpress.com

С другой стороны, Фараджу определённо не удастся повторить на досрочных выборах свой успех на выборах в Европарламент. Когда поулягутся эмоции, выяснится, что у Партии Brexit нет никакой программы, структур, профессиональных кадров, что это вообще партия одного человека, не способная дать ответ на многочисленные злободневные проблемы страны. Появление ещё одной партии на правом фланге приведёт к распылению голосов правого электората и победе лейбористов и либералов вкупе с «зелёными» — политических сил, благосклонно относящихся к ЕС. После досрочных выборов или повторного референдума они быстро изыщут технические возможности для того, чтобы с минимальной потерей лица и меньшими расходами «отползти» от Brexit, что будет наглядным уроком и для всех других «бунтарей» и строптивых членов ЕС: вступить в сообщество можно, выйти — нет. Это ведь не СССР.

Агония консерваторов будет продолжаться до второй половины июля, поскольку Мэй и после ухода в отставку будет и. о. премьер-министра, пока партия не выберет до этого срока своего нового лидера, а значит, и премьера. За это время число сторонников Brexit ещё более сократится.

Во всём обвинят Россию

Нет также никаких сомнений в том, что консерваторы постараются минимизировать свои потери активизацией агрессивной антироссийской истерии и новыми провокациями, чтобы сыграть на патриотизме британцев в условиях, когда ничего другого не остаётся. Поэтому ждём полного «воскресения» и «разоблачений» Сергея Скрипаля, который, как выясняется, скорее жив, чем мёртв. Стоит побеспокоиться за свои уведённые из России капиталы и российским гражданам, обосновавшимся в британской юрисдикции: их уже начали прижимать, но это пока что лишь цветочки.