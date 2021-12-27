Британия планирует эвакуацию войск из Украины, — Daily Express

Британские войска готовы к эвакуации с Украины в случае вторжения России, пишет газета Daily Express со ссылкой на источники 26 декабря. Издание отмечает, что командующие Вооруженными силами Великобритании уже составили планы действий в чрезвычайных ситуациях.«Военное руководство должно будет организовать всеобъемлющий „обзор“ [британской учебной миссии] Orbital, чтобы в дальнейшем гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства будет „безопасно выведен с украинской территории“», — говорится в материале газеты.Более 100 британских военнослужащих занимаются обучением украинских сил. Большая часть британских сил на Украине находится в городе Яворов Львовской области, небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве, пишет издание.Источники утверждают, что в случае эскалации конфликта британские военные направятся к границе с Польшей.Приказ об эвакуации поступит от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда. Его подчиненные уже в скором времени «будут наготове», а также наблюдать за «атмосферой» и обстановкой.Как отмечает газета, Стрикланд два раза в день будет получать сведения о ситуации на Украине, которая сложилась из-за стягивания российских войск.