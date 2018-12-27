Британия отправила запугивать Россию корабль, вооруженный хуже украинских катеров - NI

Американское издание проанализировало, с помощью каких сил Великобритания демонстрировала "приверженность Украине" на Черном море. Оказалось, для запугивания России было отправлено научное судно, вооружение у которого даже хуже, чем у арестованных в Керченском проливе украинских катеров.

Великобритания отправила в Черное море корабль, чтобы донести до России "сообщение" о свободе мореплавания, но не позаботилась о его вооружении. В этой миссии HMS Echo уступал по огневой мощи даже украинским катерам и не смог бы сопротивляться сколько-нибудь серьезной атаке, пишет The National Interest.

"Пока Украина сталкивается с российским военным противодействием, она найдет в Великобритании надежного партнера", - цитирует издание пафосное заявление главы британского Минобороны Гэвина Уильямсона. Комментируя прибытие корабля HMS Echo в Одессу, он назвал это событие предупреждением лично президенту России Владимиру Путину.

Однако, отмечает американский журнал, HMS Echo — научное судно, а не передовой военный корабль. Его основная задача — исследование морского дна. А вооружение — две 20-мм пушки и несколько пулеметов — исключительно оборонительное.

Этот корабль вооружен даже слабее, чем те два катера, которые были захвачены российскими пограничниками за нарушение государственной границы 25 ноября, отмечает издание.

И это не единичный случай, когда Запад делает громкие заявления, которые оказываются ничем не подкреплены. Так, например, в начале декабря по запросу Киева на Украину был отправлен самолет наблюдения OC-135. "Это должно подтвердить приверженность США Украине и другим странам партнерам", - подчеркивали тогда в Вашингтоне.

Однако, пишет The National Interest, траектория OC-135 пролегала по внутренним областям Украины. Самолет тщательно избегал приближаться не только к российской границе, но и к Донбассу.

Что касается попыток запугивать Россию на Черном море, то, полагает издание, следует учитывать, что российское военное командование относится к таким акциям чрезвычайно серьезно. Когда британский эсминец HMS Duncan в начале 2018 года находился в Черном море, рядом с ним тут же оказался российский эсминец.

Кроме того, за действиями британских военных моряков наблюдали 17 Су-24 и Су-25. Пилоты истребителей и бомбардировщиков маневрировали на таком расстоянии от корабля, что могли бы переговариваться с моряками.

В отличие от HMS Echo, "Дункан", пожалуй, мог защитить себя — у него есть ракетное вооружение, в том числе противокораблельные системы "Гарпун" и ракеты земля-земля "Астер". Однако таких мощных кораблей у Лондона совсем немного.

А таких, что могут быть развернуты в любой момент, еще меньше, отмечает The National Interest.