Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО усиливается на границе с Россией. Чем мы ответим?
Трамп не смог провести встречу на высшем уровне в Ираке — СМИ
«Комплексный подход»: какую роль сыграла Россия в сирийском урегулировании в 201...
Памятка в документе: какие изменения предлагает внести МВД в паспорт гражданина ...
Главная / Политика

Британия отправила запугивать Россию корабль, вооруженный хуже украинских катеров - NI

27 декабря 2018, 13:39  •  67 • Политика
Американское издание проанализировало, с помощью каких сил Великобритания демонстрировала "приверженность Украине" на Черном море. Оказалось, для запугивания России было отправлено научное судно, вооружение у которого даже хуже, чем у арестованных в Керченском проливе украинских катеров.
Великобритания отправила в Черное море корабль, чтобы донести до России "сообщение" о свободе мореплавания, но не позаботилась о его вооружении. В этой миссии HMS Echo уступал по огневой мощи даже украинским катерам и не смог бы сопротивляться сколько-нибудь серьезной атаке, пишет The National Interest.
"Пока Украина сталкивается с российским военным противодействием, она найдет в Великобритании надежного партнера", - цитирует издание пафосное заявление главы британского Минобороны Гэвина Уильямсона. Комментируя прибытие корабля HMS Echo в Одессу, он назвал это событие предупреждением лично президенту России Владимиру Путину.
Однако, отмечает американский журнал, HMS Echo — научное судно, а не передовой военный корабль. Его основная задача — исследование морского дна. А вооружение — две 20-мм пушки и несколько пулеметов — исключительно оборонительное.
Этот корабль вооружен даже слабее, чем те два катера, которые были захвачены российскими пограничниками за нарушение государственной границы 25 ноября, отмечает издание.
И это не единичный случай, когда Запад делает громкие заявления, которые оказываются ничем не подкреплены. Так, например, в начале декабря по запросу Киева на Украину был отправлен самолет наблюдения OC-135. "Это должно подтвердить приверженность США Украине и другим странам партнерам", - подчеркивали тогда в Вашингтоне.
Однако, пишет The National Interest, траектория OC-135 пролегала по внутренним областям Украины. Самолет тщательно избегал приближаться не только к российской границе, но и к Донбассу.
Что касается попыток запугивать Россию на Черном море, то, полагает издание, следует учитывать, что российское военное командование относится к таким акциям чрезвычайно серьезно. Когда британский эсминец HMS Duncan в начале 2018 года находился в Черном море, рядом с ним тут же оказался российский эсминец.
Кроме того, за действиями британских военных моряков наблюдали 17 Су-24 и Су-25. Пилоты истребителей и бомбардировщиков маневрировали на таком расстоянии от корабля, что могли бы переговариваться с моряками.
В отличие от HMS Echo, "Дункан", пожалуй, мог защитить себя — у него есть ракетное вооружение, в том числе противокораблельные системы "Гарпун" и ракеты земля-земля "Астер". Однако таких мощных кораблей у Лондона совсем немного.
А таких, что могут быть развернуты в любой момент, еще меньше, отмечает The National Interest.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
67
Источник
Похожие новости
27 декабря 2018, 07:09
"Угрозы на морских направлениях нарастают": Эксперт - о ракетах США на границах России
27 декабря 2018, 00:39
Депутат Слуцкий предложил ответить санкциями на неадекватность Порошенко
26 декабря 2018, 21:24
СНБО Украины через день после России скопировал "санкционный манёвр"

27 декабря 2018, 10:24
"Если нам что-то не понравится, быстро нанесем удар": Трамп пояснил, почему США не выведут войска из Ирака
27 декабря 2018, 13:39
С-300 в Сирии попытались скомпрометировать. Но CNN снова "фейканулись"
26 декабря 2018, 18:09
"Эти будут царапаться до последнего": Депутат Рады уверен, что Киев может повторно ввести военное положение в случае нужды
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
26 декабря 2018, 01:54
Израиль в ударе: После неудачи в Сирии ВВС Израиля вторглись в Ливан
23 декабря 2018, 21:39
Скандал с поездкой в Турцию: что известно об отдыхе детей чиновников на средства благотворительного фонда
21 декабря 2018, 01:39
"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журналист о пресс-конференции Путина
21 декабря 2018, 04:54
Все-таки война? Порошенко перебросил десантников к Азовскому морю
25 декабря 2018, 12:54
В шаге от химической атаки ВСУ? Украинские биолаборатории "ударили" по Одессе и могут дойти до Донбасса
23 декабря 2018, 12:09
Хакеры вскрыли переписку чиновников ЕС о Путине, Трампе и Украине
24 декабря 2018, 04:24
Киев обещает напасть и взорвать Крымский мост: Сценарии новой провокации в Керченском проливе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.