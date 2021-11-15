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Британия открывает на Украине собственную военно-морскую базу
15 ноября 2021, 09:00 • 193 • Украина
В Украине становится слишком много Британии. На днях украинский посол Вадим Пристайко подписал в Лондоне рамочное соглашение на получение кредита от британского правительства в 1,7 миллиарда фунтов для создания флота и баз ВМФ. Сразу же стала распространяться информация о том, что королевский спецназ предупредили о возможной переброске в Украину 600 военнослужащих.
О чем говорит «подсвеченная» новость о «вторжении» Британии рассуждают украинские политики и эксперты.
«На Украине с иронией относятся к новости, что Великобритания «готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России». Можно с иронией относиться и к предложению министра обороны Резникова о размещении на территории Украины подразделений стран НАТО, который соврал для этого, что украинское законодательство это позволяет. Можно с иронией относиться и к тому, что военные США и Великобритании уже присутствуют на территории Украины, и уже обустроили для себя на нашей земле не одну военную базу под прикрытием «учебных центров». Но статья 17 Конституции Украины запрещает на территории Украины размещение иностранных военных баз. А значит это фактически — военная оккупация Украины странами НАТО. И без всякой иронии. Причём НАТО оккупирует Украину за счёт самой Украины: Британия и США дают кредиты на покупку у них же вооружений. Деньги даже не заходят на Украину — только вооружения на их базы, и долги за это — нам. Осталось лишь легализовать эту оккупацию. Для этого надо возвести русофобию в культ, запугать местных папуасов вторжением России, перебросить свои войска для защиты, и изменить Конституцию Украины, зафиксировав оккупацию», - пишет блогер Александр Скубченко. Он считает также, что подоплекой назначения русофоба Резникова главой Минобороны является превращение Украины в плацдарм НАТО у границ России.
А вот депутат Макс Бужанский призывает не паниковать относительно поддержки королевских войск. И проводит исторические параллели: «Сложно было представить что то меньшее, чем помощь Великобритании Польше в сентябре 1939 года. Но Великобритания справилась, и дала понять о своей готовности прислать в Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь».
При этом политолог Михаил Чаплыга предлагает судить украинскую власть за такую политику и дипломатию. «Вопрос: А Британия может делить мир с Россией вне Украины? Или Зеленский уже нас сдал в качестве театра военных действий подданным ее Величества? Тут «озабоченные» пропагандисты на деньги британской короны лектории возят по стране: «Бремя трудной жизни под Российской империей». Интересно, а под Британской значит лучше? Они нам хлам, а мы у них кредиты миллиардные. Мы им рабочие места, а они у нас свои базы. Мы у них в офшорах, а они у нас в НАК Нафтогазе. Думаю, ждет нас национально освободительная война от Британии. Да так, чтоб до 7-го колена помнили, что такое Британия», - написал по этому поводу эксперт.
«Вообще, пора в Украине вводить известный британский колониальный стиль – господ в пробковых шлемах, рабов на плантациях, туземных боев с опахалами и умные разговоры о «бремени белого человека», на которого история возложила тяжелую ответственность – нести цивилизацию разным папуасам», - резюмировал блогер Вячеслав Азаров.
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