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Британия откроет новые военные базы, чтобы стать "настоящим глобальным игроком" — СМИ

30 декабря 2018, 16:24  •  123 • Политика
В СМИ появилась информация, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил об открытии новых военных баз после выхода страны из Евросоюза. Британия должна стать "настоящим глобальным игроком", - отметил министр обороны, подчеркнув важную роль вооруженных сил в этом процессе.
Великобритания после выхода из Евросоюза планирует открыть две новые военные базы, сообщает информагентство "Экономика сегодня" со ссылкой на издание The Sunday Telegraph. Сообщается, что министр обороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что одна британская военная база будет открыта в Сингапуре или Брунее, а другая — на острове Монтсеррат, который входит в архипелаг Малых Антильских островов и считается заморской территорией Великобритании, или в южноамериканской Гайане, входящей в Содружество наций.
В настоящее время британские военные базы действуют на Кипре, в Гибралтаре, на Фолклендских островах и на острове Диего-Гарсия (британская территория в Индийском океане).
В своем заявлении Уильямсон подчеркнул, что Brexit является крупнейшим событием в истории страны после Второй мировой войны. И пришло время, чтобы, по его словам, Великобритания вновь стала "настоящим глобальным игроком", и немалую роль в этом сыграют вооруженные силы. Политический акцент, по мнению министра обороны, должен сместиться на укрепление взаимоотношений с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна и Африки.

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