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Британия опровергла заявления о возвращении британских и российских дипломатов в посольства
15 января 2019, 16:09 • 59 • Политика
Посольство Великобритании в Москве опровергло информацию о том, что российская и британская стороны договорились о постепенном восстановлении дипломатических связей.
Напомним, в конце декабря 2018 года посол России в Соединенном Королевстве Александр Яковенко сообщил о том, что власти Великобритании и РФ намерены восстановить численность дипломатов в своих посольствах в Москве и Лондоне. При этом он добавил, что речь идет о восстановлении функционирования ведомств на 50%.
Однако 15 января британские дипломаты заявили о том, что никаких договоренностей между странами нет. Поэтому все ограничения, введенные после отравления шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, остаются в силе.
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