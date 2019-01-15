Британия опровергла заявления о возвращении британских и российских дипломатов в посольства

Посольство Великобритании в Москве опровергло информацию о том, что российская и британская стороны договорились о постепенном восстановлении дипломатических связей.

Напомним, в конце декабря 2018 года посол России в Соединенном Королевстве Александр Яковенко сообщил о том, что власти Великобритании и РФ намерены восстановить численность дипломатов в своих посольствах в Москве и Лондоне. При этом он добавил, что речь идет о восстановлении функционирования ведомств на 50%.

Однако 15 января британские дипломаты заявили о том, что никаких договоренностей между странами нет. Поэтому все ограничения, введенные после отравления шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, остаются в силе.