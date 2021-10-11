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Британия объединилась с Прибалтикой для решительного удара по России

11 октября 2021, 22:20  •  98 • Политика
Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / www.globallookpress.com
Западные страны продолжают наращивать антироссийскую истерию
В последнее время кривотолки вокруг Москвы стали одним из основных направлений внешней политики коллективного Запада. На регулярной основе там придумывают новые поводы для нападок на Россию. Теперь же объявлено, что Лондон решил объединиться с прибалтийскими странами для того, чтобы вместе противостоять Кремлю.
О таком "судьбоносном" решении пафосно объявил британский МИД. Недавно руководительница местного внешнеполитического ведомства Лиз Трасс побеседовала с коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе этой встречи государства и решили взяться за руки с тем, чтобы выстоять против мифической "агрессии" Москвы.
Высокопоставленная британка отметила, что перечисленные страны будут вместе бороться с Россией на западном направлении.
"Лондон готов действовать жестко против тех, то кто не соблюдает правила", – сыпет угрозами министр.
Трасс продолжает убеждать общественность, что наше государство якобы проявляет "враждебную активность". Также она упомянула о проблемах с беженцами на границах с белорусским государством. По мнению британки, глава Республики Александр Лукашенко специально подстроил эту ситуацию для того, чтобы оказывать давление на европейцев.
Руководительница британского МИД убеждена, что вместе с прибалтийскими странами им удастся противостоять России. Которая, к слову, никаким образом не задевает интересы европейцев и с удивлением наблюдает за происходящим.
Кстати, недавно в британском издании заявили, что Лондон оказался во власти нашего президента Владимира Путина из-за безрассудства правительства.

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