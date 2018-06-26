«Британия не хочет быть на вторых ролях»: зачем принц Уильям отправился с визитом на Ближний Восток

Принц Уильям стал первым с 1948 года членом британской королевской семьи, посетившим Израиль и Палестину с официальным визитом. Он прибыл в Тель-Авив вечером 25 июня, после того как побывал в Иордании. Поездка заявлена как «неполитическая». Тем не менее эксперты считают, что визит наследника престола связан с проблемами, вызванными решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, а также с усилением российских позиций в регионе. Какую роль может сыграть британский принц на Ближнем Востоке — в материале RT.

В понедельник, 25 июня, внук королевы Елизаветы Второй принц Уильям, герцог Кембриджский, второй в очереди на британский престол, прибыл в Израиль.



Это первый официальный визит члена британской королевской семьи в еврейское государство после его провозглашения в 1948 году. Ранее в Израиле уже бывал супруг Елизаветы II принц Филипп (1994 год) и принц Чарльз (1995 и 2016 годы). Но тогда Букингемский дворец заявлял, что эти визиты имели исключительно частный характер.

Принц Филипп посещал могилу матери — греческой принцессы Алисы, захороненной в русском монастыре Святой равноапостольной Марины Магдалины в Гефсимании, а принц Чарльз — похороны израильских премьеров Ицхака Рабина и Шимона Переса в 1995 и 2016 годах соответственно. Последним английским королём, побывавшим на Святой земле во время своего правления, был Ричард Львиное Сердце, впервые прибывший туда в 1187 году в составе войск Третьего крестового похода.

«В контексте брексита»

Как отмечает Haaretz, решение принца Уильяма приехать в Израиль и Палестину говорит о серьёзном сдвиге в восприятии региона британским правящим домом. Ранее, по информации газеты, Виндзоры неоднократно отклоняли предложения израильской стороны посетить еврейское государство с подобающими их персонам почестями. Не было официальных визитов и в Палестину.

«Первый визит королевской особы в Израиль — признак ослабления статуса Великобритании на мировой арене», — утверждает журналист Haaretz Аншер Пфеффер.

По его словам, столкнувшись с перспективой брексита, страна использует королевскую семью как элемент «мягкой силы» в поисках партнёров по всему миру, тем более что израильский премьер сумел выстроить неплохие отношения с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. А вот отношения Терезы Мэй с лидерами России и США оставляют желать лучшего.

«Британская сторона надеется, что её путь к улучшению отношений с Трампом и Путиным проходит через Иерусалим и его премьер-министра Биньямина Нетаньяху», — подчёркивает журналист.

«Это действительно очень интересный визит, его пытались организовать и раньше, но какие-то обстоятельства всё время мешали, — отметила в интервью RT доцент СПбГУ Наталья Ерёмина. — Британия позиционирует себя как активный игрок на мировой ранее, и для неё очень важна территория Ближнего Востока. Это выход в качестве глобального игрока на международную арену в контексте брексита».

Ближневосточное турне принца Уильяма началось двумя днями ранее с прибытия в Иорданию. Территория этого ближневосточного королевства также входила в состав британского мандата в Палестине — территории, переданной под управление Лондона Лигой Наций после распада Османской империи в 1922 году. Однако если в Иордании в 1946-м было создано королевство с лояльной Лондону династией Хашимитов во главе, то после вывода британских войск в 1948-м с остальной части мандата там вспыхнула первая арабо-израильская война.

В ходе визита в Иорданию принц Уильям пообщался с наследником иорданского престола принцем Хуссейном и даже посмотрел с ним по ТВ матч чемпионата мира по футболу Англия — Панама. Кроме того, герцог Кембриджский на приёме в честь дня рождения Елизаветы II поблагодарил иорданцев за помощь беженцам из Палестины и Сирии.

Принц Уильям во время визита с наследным принцем Иордании Хусейном © Jordanian Royal Palace

Reuters

Политические споры

После двухдневного пребывания в Иордании поздно вечером 25 июня самолёт с членом британской королевской семьи приземлился в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион. Несмотря на то что власти Соединённого Королевства подают визит как «неполитический», в Израиле принц Уильям пообщается с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным, а уже 27 июня в Раммале проведёт переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В программу также входит посещение мемориального музея холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, футбольного матча арабской и израильской команд в Яффе и могилы принцессы Алисы в Гефсиманском саду. Память прабабушки принц почтит после посещения Старого города Иерусалима, который в официальном анонсе визита значится как «часть оккупированных палестинских территорий». Это предложение уже вызвало негативную реакцию в Израиле.

Стена плача в Иерусалиме © Winfried Rothermel/picture alliance

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«Прискорбно, что Великобритания решила политизировать данный государственный визит. Объединённый Иерусалим является столицей Израиля уже 3 тысячи лет, и ни одна формулировка из плана визита (принца Уильяма), искажающая факты, не сможет изменить действительность. Я ожидаю, что канцелярия принца, которая всё это время заявляла, что его визит будет носить сугубо неполитический характер, изменит своё решение и исправит допущенное искажение», — говорится в заявлении израильского министра по делам Иерусалима Зеэва Элькина.

Но британцы ничего менять не стали, а британский МИД подчеркнул, что ничего выходящего за пределы традиционной позиции Великобритании по Иерусалиму в анонсе визита принца нет. Лондон не поддержал решения США о переносе американского посольства в Иерусалим и признании города израильской столицей.

Не только израильтяне увидели в визите принца политический подтекст. Так же считают и палестинцы. «Что бы ни делало британское правительство, данный визит сам по себе — жест политический», — заявил Daily Telegraph представитель Палестины в Великобритании Мануэль Хассассиан.

По словам представителя палестинской стороны, визит британского принца равнозначен признанию Лондоном легитимности борьбы палестинцев за создание собственного государства.

«Этот визит также служит признанием того, чем декларация Бальфура обернулась для палестинского народа. И рассматривается он как косвенное извинение», — подчеркнул Хасан, имея в виду письмо министра иностранных дел Великобритании лорда Артура Бальфура лорду Лайонелу Ротшильду от 2 ноября 2017 года.

В документе, предназначенном для передачи Сионистской федерации Великобритании, подчёркивалась приверженность Лондона делу создания «еврейского национального очага» в Палестине, что привело к росту еврейской иммиграции в регион.

— Великобритания сыграла особую роль в палестино-израильском конфликте, — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин. — Они обещали евреям национальный дом, они же позволили там образоваться ядру государства Израиль. Эта тень до сих пор лежит на Британии.

Дело мира

36-летний принц Уильям — не единственный, кто посещает в эти дни Ближний Восток. В прошлую пятницу переговоры с Биньямином Нетаньяху провёл советник и зять президента США Джаред Кушнер. До этого в компании спецпосланника США Джейсона Гринблатта он побывал в Иордании, Саудовской Аравии, Катаре и Египте. Как отметил сам Кушнер в интервью палестинскому изданию «Аль-Кудс», обсуждался мирный план Трампа для Израиля и Палестины. При этом, однако, 37-летний Кушнер не встречался с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Тот отказывается общаться с представителями США, после того как президент Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. По словам Кушнера, если Аббас и дальше будет уклоняться от контактов с США, американцы объявят о плане урегулирования публично. Правда, как отмечает Haaretz, иронически называющий зятя Трампа «принцем», без согласия палестинцев невозможно будет реализовать никакой план.

Джаред Кушнер во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху © Matty Stern/ZUMAPRESS.com

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В свою очередь, Россия выступает за выдвижение приемлемых для всех сторон требований и поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта, в том числе движением ХАМАС, контролирующим Сектор газа. Его представители прибыли в Москву для переговоров 25 июня.

«Роль России, несомненно, укрепилась на Ближнем Востоке на фоне операции в Сирии, — объясняет Зинин. — На этом фоне англичанам не хочется оставаться на вторых ролях, учитывая историческое наследие».

Представитель Палестины Мануэль Хассассиян в интервью Daily Telegraph заявил, что, по его мнению, визит члена королевской семьи поможет посадить израильтян и палестинцев за стол переговоров.

«Мы надеемся, что, встретившись с обеими сторонами, принц создаст мост между палестинцами и израильтянами. Возможно, его влияние поможет нам вернуться за стол переговоров», — подчеркнул Хассассиян.

«В контексте отношений с США Великобритании важно заявить свою позицию и выступить в роли миротворца, — объясняет Ерёмина, — Вероятно, идёт прощупывание почвы на этот счёт».

Однако, по словам эксперта, во время визита принца Уильяма не будут подписаны какие-либо конкретные соглашения. Скорее, речь идёт об имидже Британии, выяснении позиций сторон.