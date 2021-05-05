Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он&qu...
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "...
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
Главная / Политика

Британия назвала действия России "пагубными": Япония призвала к "солидарному подходу"

05 мая 2021, 12:20  •  119 • Политика
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги во время заседания глав МИД стран G7 призвал членов клуба выработать "солидарный подход" к России.
Встреча глав МИД стран - участниц G7 проходит 3-5 мая в Лондоне.
Как передаёт агентство Kyodo, в рамках мероприятия Британия назвала действия России около украинской границы "пагубными", на что Тосимицу Мотэги предложил проработать единый подход к этому вопросу.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел G7 потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию.
"Доминирующей темой" встречи был Китай, который "должен играть по правилам международного порядка", являясь собственно неотъемлемым членом международного порядка, отметил представитель Госдепартамента США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
05 мая 2021, 02:15
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
05 мая 2021, 02:15
Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины
05 мая 2021, 02:15
Русских миротворцев призвали бомбить на параде Победы. Политолог выставил встречное требование
05 мая 2021, 00:25
"Навальнисты снова в истерике": Журналист объяснил особенность нового законопроекта о депутатах
05 мая 2021, 09:35
Неожиданный поворот на встрече G7: Министры полтора часа обсуждали Россию
05 мая 2021, 00:25
"С кем?": Байден не смог с первого раза ответить на вопрос о встрече с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 мая 2021, 02:15
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
05 мая 2021, 02:15
Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины
05 мая 2021, 02:15
Русских миротворцев призвали бомбить на параде Победы. Политолог выставил встречное т...
05 мая 2021, 06:50
Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше?
05 мая 2021, 00:25
"Навальнисты снова в истерике": Журналист объяснил особенность нового закон...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 мая 2021, 02:15
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
04 мая 2021, 02:25
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
01 мая 2021, 01:05
Захарова по пунктам ответила на браваду спикера Европарламента
04 мая 2021, 20:45
Дипломатическая "бомба" Путина сработала в Париже: Вызван посол
01 мая 2021, 16:40
"Путин проиграл": Поляк и украинец победили Россию, забыв позвать русских на войну
30 апреля 2021, 06:45
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ответим"
01 мая 2021, 01:55
«Я не буду защищать США с оружием в руках»: химик Артём Оганов о возвращении в Россию, молодых учёных и Сколтехе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.