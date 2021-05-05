Британия назвала действия России "пагубными": Япония призвала к "солидарному подходу"

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги во время заседания глав МИД стран G7 призвал членов клуба выработать "солидарный подход" к России.

Встреча глав МИД стран - участниц G7 проходит 3-5 мая в Лондоне.

Как передаёт агентство Kyodo, в рамках мероприятия Британия назвала действия России около украинской границы "пагубными", на что Тосимицу Мотэги предложил проработать единый подход к этому вопросу.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел G7 потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию.

"Доминирующей темой" встречи был Китай, который "должен играть по правилам международного порядка", являясь собственно неотъемлемым членом международного порядка, отметил представитель Госдепартамента США.