Британия направляет свой спецназ вместо террористов на Россию

Автор:

Латышев Сергей

Лондон готовится отомстить Москве за ключевую помощь Дамаску в разгроме запрещённого в России ИГИЛ, в руководстве которого, как официально признала британская внешняя разведка МI6, находились её люди. О замене главной задачи для британского спецназа – с борьбы против террористов на противостояние странам вроде России – пишет сегодня английская и иностранная пресса со ссылкой на источники в Минобороны и правительстве Британии.

История повторяется. Как только Россия разбила представлявшего для англичан смертельную угрозу Наполеона, она, как и предвидел фельдмаршал Кутузов, стала врагом Британии. И остаётся им до сих пор. После того, как Россия сломала хребет побеждавшему в Сирии ИГИЛ и сорвала планы головорезов-исламистов, а также закулисно поддерживавших их западных стран по дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока, она становится главным врагом находившихся в рядах разгромленных террористов британских спецназовцев, собирающихся взять реванш на Украине и в других «горячих точках».

Эту реальность и призвана узаконить подготовленная военным ведомством реформа британского спецназа: обновленная Концепция спецопераций (Special Operations Concept) вскоре будет рассмотрена правительством королевства. Её главная идея, повторим, заключается в том, что спецназ после ликвидации ИГИЛ в Сирии необходимо перенаправить на борьбу с такими государствами, как Россия. Никаких сомнений в том, что реформа спецназа будет одобрена правительством, нет.

Британский спецназ появился в 1941 году, чтобы поднимать дух нации, терпевшей от немцев и японцев одно поражение за другим. Фото: www.globallookpress.com

Что известно?

Масштабы борьбы с терроризмом сокращаются, – отметил источник Би-би-си, – в то время как необходимость противостояния опасному поведению со стороны могущественных стран-противников возрастает.

Согласно газете The Guardian, с этой целью предусматривается более тесное сотрудничество Особой авиационной службы (SAS), Особой лодочной службы (SBS) и полка специальной разведки MI6. Подробности, естественно, не сообщаются – это военная тайна.

Её немного и крайне интригующе приоткрыла Би-би-си: «Согласно новому плану, в одной из балтийских республик или в африканской стране может быть проведена операция по раскрытию… тайных действий России». Российский спецназ уже орудует в Эстонии, Латвии и Литве? Под видом медведей? Туда прорыты многокилометровые подземные ходы, по которым пройдут и танки? Вот это триллер!

Среди других немногочисленных «утечек» стоит отметить разработанные директором спецподразделений Вооруженных сил Британии планы активизации операций по электронной разведке, усиления взаимодействия с разведслужбами союзников королевства. Ещё в сентябре прошлого года телеканал Sky News сообщил, что в Британии создается новое подразделение для ведения войны в киберпространстве, чтобы противодействовать «угрозе» со стороны России. По данным телеканала, в него войдет две тысячи человек, а его создание обойдется королевству в 250 миллионов фунтов стерлингов.

Попытки отвлечь внимание широкой публики на вымышленную «киберагрессию» Москвы, Прибалтику и Африку от Украины, используемой Западом как таран против России, весьма показательны, поскольку именно там будут, безусловно, разворачиваться основные события «гибридной войны». По другому поводу в Британии ранее озвучивались планы усилить военную поддержку Украины, направив туда своих офицеров, морских пехотинцев, спецназовцев и моряков для обучения украинского воинства, как лучше воевать с русскими и подавлять население юго-востока страны.

Весьма характерно, что британцы объясняют необходимость принятия этих мер успешным опытом России по применению спецназа на Украине, в Африке и в Сирии, в связи с чем Лондон хочет расширить свои возможности в «конкурентном пространстве».

И тут, как видим, применяется двойная мораль: действия России – реальные или вымышленные, не важно – мы критикуем как недопустимые и опасные, но сами будем действовать точно так же, и это правильно и законно, ведь мы в отличие от русских – хорошие.

В британском Минобороны, естественно, не комментируют эти публикации, хотя они не могли состояться без его одобрения.

В Афганистане и Ираке британский спецназ не снискал никаких лавров, в Сирии – проваливался не раз. Фото: PRESSLAB/ Shutterstock.com

Но это сделала, в частности, The Guardian: «Можно спорить, увидит ли эта новая концепция активизацию теневой войны против прокси-сил, служащих интересам таких стран, как Китай, Иран и Россия, которые могут иногда становиться насильственными». Как же элегантно эта английская газета выразила свой страх, что «реформа» спецназа добром не кончится.

Зачем разгласили «тайну»?

Тем не менее, появление в прессе информации об активном подключении британского спецназа к борьбе против России и других неудобных Западу стран весьма показательно: ставки растут. Россию хотят заставить реагировать, чтобы её экономические и другие ресурсы растягивать всё шире в надежде, что она таким путём скорее себя истощит, что её политическое руководство будет, в конечном счёте, деморализовано, и, столкнувшись с дальнейшим ужесточением позиции Запада на всех фронтах, выкинет белый флаг. Третья мировая война с прекрасно вооружённой страной никому на Западе не нужна, «гибридная» обойдётся неизмеримо дешевле, а её ожидаемые «трофеи» позволят Западу продлить своё мировое господство ещё на пару десятков лет.

Стоит ли русским бояться?

Серьёзна ли для России угроза от реализации британских планов? Скорее нет, чем да. Хотя бы по той простой причине, что британцы и раньше не отказывались от использования своего спецназа против её интересов в Сирии, Ливии, Афганистане и других странах, в результате чего нередко попадали впросак. Восемь лет назад группа офицеров SAS и MI6 угодила в плен в Ливии. В феврале прошлого года военнослужащие 22-го батальона, осуществлявшие координацию и поддержку террористов, были пленены при освобождении Восточной Гуты – пригорода Дамаска. Есть целый ряд указаний на то, что возникшее вскоре «дело Скрипаля» было местью ГРУ за ту операцию, а также за события декабря 2016 года в Алеппо. Там в руки сирийцев и тех, кто им помогал, то есть, понятно кого, попало одновременно свыше 100 коммандос, кадровых военных и сотрудников спецслужб из десятка враждебно настроенных к Дамаску государств, в том числе британцы…

Британский спецназ SAS, являющийся сегодня ведущим в стране подразделением такого рода численностью около трёх тысяч человек, появился в 1941 году в период, когда немцы и японцы громили, где встречали, британскую армию за счёт более высокой подготовки своих солдат и командования. В течение нескольких лет войны, когда британцы терпели почти одни поражения, распиаренные сверх всякой меры микроскопические победы (многочисленные провалы замалчивались) коммандос поддерживали дух нации. Их единственной серьёзной операцией в ходе войны было уничтожение в 1943 году – со второй попытки – норвежского завода по производству тяжёлой воды, использовавшейся нацистами для создания ядерного оружия. После войны кроме «успешной» «контртеррористической операции» в Малайе (1948-1960), проводившейся крайне жестоким образом, британским коммандос особенно похвастаться нечем. В Афганистане и Ираке британцы, находившиеся там на правах бедных американских родственников, не совершили ничего выдающегося.

Поэтому можно не дергаться – озвученные Лондоном «прожекты» насчёт использования спецназа в международных отношениях, в том числе против России, предназначены, прежде всего, для внутреннего потребления, чтобы подбодрить выбитых из колеи Brexit островитян, а также рассчитаны на тех из внешней аудитории, кто хочет испугаться. То есть, не на нас с вами.