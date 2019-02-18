Британия начнет военную интеграцию в Арктику - СМИ

Издание Telegraph сообщило, что Великобритания будет наращивать военное присутствие в Арктике.

Великобритания нарастит военное присутствия в Арктике под предлогом защиты северного фланга НАТО от России, сообщает газета The Daily Telegraph.

Как пишет издание, министр военного ведомства Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон анонсировал новую 10-летнюю программу. По ней одна тысяча морпехов с норвежскими коллегами сформируют после обучения спецподразделение.



В воздушное пространство Арктики планируется отправить в 2020 году противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. Надо отметить, что пока тесты этих машин не были произведены в полной мере в климатических условиях Арктики.

По сведениям газеты, на базу Лоссимут в Шотландии также должны будут поступить девять новых Poseidon. Они будут совершать разведывательные полеты в районы Крайнего Севера и Северной Атлантики.