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Британия лишилась патриотического гимна

02 сентября 2020, 09:00  •  101 • Аналитика
© AP Photo / Guy Bell/PA
История закончилась, решения приняты. Музыка "Правь, Британия!" останется, хотя в какой-то "новой версии", а вот слова — нет. Битва длилась долго, с вот таким — как бы ничейным и компромиссным — результатом.
Речь о разгроме давней британской традиции, тесно связанной с Британской вещательной корпорацией: она по осени проводит, уже много десятилетий, грандиозный концерт, обычно в Альберт-холле (поскольку речь о событии общенационального значения). Программа называется Last Night of the Proms, ее смотрит чуть ли не вся страна. Завершается она всегда двумя грандиозными номерами — песнями "Земля надежды и славы" и, конечно, "Правь, Британия!". Это не национальный гимн, но что-то близкое. Причем поет весь зал, размахивает национальными флагами. Да, вы это тоже можете услышать — в исполнении не последнего в стране оркестра и хора той же Би-би-си. И это прекрасная штука, 1740 года сочинения, когда Британская империя еще не владела половиной мира, но уже очень того хотела, взрывалась от сознания собственной силы — и предупреждала врагов: "не стой на пути". Что по музыке и словам и чувствуется.
А в этом году что-то случилось. Вот с поста главы Би-би-си уходит Тони Холл — извините, лорд Холл — и долго, сбивчиво объясняет, почему было так сложно решить, исполнять ли и в этот раз "Правь, Британия!". Вот всякие СМИ распускают слух, что против выступила Далия Стасевска, а это главный дирижер оркестра Би-би-си, но гражданка Финляндии (слух подтверждаться не спешит). Вот начинаются размышления, что скажет по поводу британского патриотизма политкорректная звезда того же концерта, темнокожая сопрано Голда Шульц родом из Южной Африки. А вот мнение еще одной видной фигуры на британской культурной сцене — Чи-Чи Нваноку, чей оркестр под названием "Chineke!" почти полностью состоит из негров, азиатов и прочих меньшинств. Госпожа Чи-Чи заявляет, что "будет в ужасе, если Би-би-си не вычеркнет" из программы ту самую "Правь, Британия!". И корпорация извивается как уж на сковородке…
Помните недавнюю историю, как на Британских островах начали обезьянничать у американских черных расистов и бороться с памятниками, в том числе и Уинстону Черчиллю? Вот и продолжение. В виде борьбы с наследием британского империализма, колониализма, расизма и работорговли. Драка захлестнула Оксфорд (неудачно для агрессора), затронула все соответствующие круги разноцветной лондонской публики… И в дело вступил премьер-министр Борис Джонсон, до которого дошли слухи, что в государственной корпорации что-то происходит. Высказался дословно так: "Думаю, что настало время прекратить холуйски стыдиться нашей истории, наших традиций и нашей культуры и прекратить этот общий припадок самобичевания…"
В общем, в Великобритании происходит все то же, что в США: раскол общества, с глубокой взаимной ненавистью "прогрессистов", ненавидящих свои страны и их культуру, и несознательных нелондонских личностей, которые — среди прочего — голосуют за выход страны из Евросоюза, как будто это им поможет. И решение Би-би-си насчет музыки без слов — это ведь еще компромисс, причем весьма иезуитский. Как они объясняют свое решение: так ведь карантины же! В зале Альберт-холла не будет зрителей! И петь будет просто некому. Интересная и удобная штука эти карантины, да? Правда, в стране появилась инициатива — собрать на улице, у входа, толпу, которая все-таки будет петь и размахивать флагами. Надеемся, что не будет дождя и луж…
По поводу этой истории я сейчас займусь плагиатом. Дело в том, что в консервативной Telegraph вышла колонка замечательной Элисон Пирсон, заголовок начинается "Дорогая Би-би-си…" Но Элисон пишет о своем, британском — например, о немодном подстрекательстве людей "быть британцами, как будто тут есть чем гордиться". Или о "нашей столичной элите, которая считает знаком утонченности презрение к собственной истории, а патриотизм воспринимает как вульгарный спазм простого человека".
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Но у нас свой угол зрения на британскую историю и культуру, включающую и всякие аспекты национальной гордости. Поэтому давайте так: дорогая Би-би-си, не делай этого, сохрани нам Британию. Ту, которая была и есть.
Да, мы хорошо помним, что более двух веков "англичанка гадит" нашей стране. Включая всяческие акции по свержению императоров или временных правительств, войну в Крыму, подстрекательство Японии к нападению на Порт-Артур… и как еще нас угораздило оказаться союзниками в двух мировых войнах, пусть с резким разворотом к прежней вражде немедленно после их окончания. Но мы помним и мужество англичан, защищавших свою землю в 40-е годы под песни Веры Линн. Их есть за что уважать.
Бешеный взлет пассионарности маленькой нации, завоевавшей Индию, и половину Африки, и часть Азии, и уничтожавшей там культуры, правительства и миллионы людей (а потом почти все потерявшей) — это прежде всего урок. Похожие уроки есть у каждой нации, так ведь на них можно поучиться — не говоря о том, что эта учеба — невероятно захватывающее занятие. Ну, а про великую британскую культуру и говорить не надо.
Мы в ленивом изумлении наблюдаем нынешние супершпионские акции и абсурдные заявления британцев — да, в том числе и Бориса Джонсона — насчет "отравления Скрипалей", "отравления Литвиненко"… что там еще — а, еще есть стандартные требования "изменить российское поведение". Но ведь, если честно, мы сегодня имеем все возможности игнорировать все это жалкое цапанье за пятки. А вот заявление того же Джонсона насчет холуйского стыда перед собственной историей, традициями, культурой — это он хорошо сказал. Нам такой стыд пытались навязать, мы от этой заразы выздоровели, но лишнее напоминание не мешает.
Великобритания — замечательный объект и ненависти, и ярости, и горького удивления и разочарования. Хотя и искреннего восхищения тоже. Но для всего этого Великобритания как минимум должна быть. А если на ее месте будет расплывчатое нечто, с презрением к собственной истории, традициям и культуре — кого тогда ненавидеть, кем восхищаться, на чьем опыте учиться? Как вообще можно обращать внимание на людей и нацию, как можно их и нацию уважать, если они не уважают сами себя, да их и вовсе как бы нет?

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