Британия лишилась патриотического гимна

Речь о разгроме давней британской традиции, тесно связанной с Британской вещательной корпорацией: она по осени проводит, уже много десятилетий, грандиозный концерт, обычно в Альберт-холле (поскольку речь о событии общенационального значения). Программа называется Last Night of the Proms, ее смотрит чуть ли не вся страна. Завершается она всегда двумя грандиозными номерами — песнями "Земля надежды и славы" и, конечно, "Правь, Британия!". Это не национальный гимн, но что-то близкое. Причем поет весь зал, размахивает национальными флагами. Да, вы это тоже можете услышать — в исполнении не последнего в стране оркестра и хора той же Би-би-си. И это прекрасная штука, 1740 года сочинения, когда Британская империя еще не владела половиной мира, но уже очень того хотела, взрывалась от сознания собственной силы — и предупреждала врагов: "не стой на пути". Что по музыке и словам и чувствуется.