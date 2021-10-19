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Британия, Латвия и Эстония возмутились переписью населения в русском Крыму

19 октября 2021, 19:55  •  39 • Политика
Великобритания, Латвия и Эстония возмутились проведением переписи населения в русском Крыму. Лучшие "друзья" Украины, объединённые русофобской риторикой, выпустили заявление с критикой Москвы.
Примечательно, что первыми отреагировали прибалтийские страны. Они высказали своё неуважение к территориальной целостности России ещё 15 октября на своих официальных страницах в Twitter. Великобритания же вспомнила о переписи только 19 октября.
Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины,
- пишет диппредставительство в Twitter.
Скриншот: Twitter/@UKinUkraine
Отметим, что Великобритания, Латвия и Эстония традиционно выступают с критикой России практически по любому вопросу и столь же солидарно поддерживают Украину, которая совершила антиконституционный госпереворот, разожгла гражданскую войну и начала покровительствовать ультраправым радикалам.
В список "друзей" Украины также входят Польша и Литва, однако эти страны решили не комментировать перепись населения в Крыму.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.

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