Великобритания, Латвия и Эстония возмутились проведением переписи населения в русском Крыму. Лучшие "друзья" Украины, объединённые русофобской риторикой, выпустили заявление с критикой Москвы.

Примечательно, что первыми отреагировали прибалтийские страны. Они высказали своё неуважение к территориальной целостности России ещё 15 октября на своих официальных страницах в Twitter. Великобритания же вспомнила о переписи только 19 октября.

Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины,

- пишет диппредставительство в Twitter.

Скриншот: Twitter/@UKinUkraine

Отметим, что Великобритания, Латвия и Эстония традиционно выступают с критикой России практически по любому вопросу и столь же солидарно поддерживают Украину, которая совершила антиконституционный госпереворот, разожгла гражданскую войну и начала покровительствовать ультраправым радикалам.

В список "друзей" Украины также входят Польша и Литва, однако эти страны решили не комментировать перепись населения в Крыму.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.