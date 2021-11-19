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Британия кинула Украину? "Выгодный" кредит для ВСУ оказался с подвохом
19 ноября 2021, 20:55 • 256 • Политика
"Выгодный" кредит для ВСУ, обещанный западными партнёрами, оказался с подвохом. Источник раскрыл подробности соглашения. Великобритания кинула Украину?
Дипломатический источник в Лондоне раскрыл некоторые детали двустороннего соглашения о сотрудничестве, в рамках которого британская сторона обязуется предоставить Киеву кредит на 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,3 млрд долларов) со сроком погашения в 10 лет.
На Украине подписание этого документа принято позиционировать как большую победу киевской дипломатии, однако на деле условия кредита вряд ли можно назвать выгодными.
Ведь 2,3 млрд долларов - это огромный долг для украинской экономики. Учитывая, что на выплату даётся всего 10 лет, не факт, что Киев уложится в эти сроки, если вообще сможет вернуть заём.
Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что Лондон открыто занижает уровень дипломатического общения. Документ подписал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, а не президент страны Владимир Зеленский, хотя последний находился в это время в Лондоне.
- пишет Telegram-канал "Дипломатический источник", чей пост распространила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Скриншот:Telegram/Мария Захарова
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