"Выгодный" кредит для ВСУ, обещанный западными партнёрами, оказался с подвохом. Источник раскрыл подробности соглашения. Великобритания кинула Украину?

Дипломатический источник в Лондоне раскрыл некоторые детали двустороннего соглашения о сотрудничестве, в рамках которого британская сторона обязуется предоставить Киеву кредит на 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,3 млрд долларов) со сроком погашения в 10 лет.

На Украине подписание этого документа принято позиционировать как большую победу киевской дипломатии, однако на деле условия кредита вряд ли можно назвать выгодными.

Ведь 2,3 млрд долларов - это огромный долг для украинской экономики. Учитывая, что на выплату даётся всего 10 лет, не факт, что Киев уложится в эти сроки, если вообще сможет вернуть заём.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что Лондон открыто занижает уровень дипломатического общения. Документ подписал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, а не президент страны Владимир Зеленский, хотя последний находился в это время в Лондоне.

Одно из двух: либо в Лондоне окончательно решили сделать из Украины инструмент давления на Россию, либо просто купили Зе с потрохами. Либо и то и другое сразу,

- пишет Telegram-канал "Дипломатический источник", чей пост распространила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Скриншот:Telegram/Мария Захарова