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Британия хочет возглавить антироссийский крестовый поход. В Совфеде ответили на угрозы Лондона
01 октября 2020, 22:30 • 67 • Политика
Власти Великобритании хотят возглавить антироссийский крестовый поход. В Совете Федерации ответили на угрозы Лондона.
Начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер в четверг заявил о необходимости пересмотреть военную доктрину, чтобы на равных противостоять России, Ирану, Китаю и КНДР в "политической войне".
Под "политической войной" Картер подразумевает использование дезинформации, хакерских атак и слежки. Изменение доктрины позволит Лондону противостоять своим соперникам "ниже порога войны". Для этого британский военный предлагает укреплять взаимодействие с иностранными партнёрами, наращивать военное присутствие британцев за рубежом, а также регулярно "демонстрировать силу".
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал очередной воинственный выпад Великобритании. По его словам, Лондон стремительно теряет своё влияние в Европе после выхода из Евросоюза. Выступление против России является попыткой вернуть свой прежний статус.
Отметим, что Великобритания регулярно выступает против России, считая Москву своим главным геополитическим противником. Отношения между странами обострились в 2018 году из-за дела Скрипалей. Лондон тогда обвинил Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери ядом "Новичок", но не предоставил никаких доказательств причастности России.
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