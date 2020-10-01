Британия хочет возглавить антироссийский крестовый поход. В Совфеде ответили на угрозы Лондона

Начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер в четверг заявил о необходимости пересмотреть военную доктрину, чтобы на равных противостоять России, Ирану, Китаю и КНДР в "политической войне".

Под "политической войной" Картер подразумевает использование дезинформации, хакерских атак и слежки. Изменение доктрины позволит Лондону противостоять своим соперникам "ниже порога войны". Для этого британский военный предлагает укреплять взаимодействие с иностранными партнёрами, наращивать военное присутствие британцев за рубежом, а также регулярно "демонстрировать силу".

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал очередной воинственный выпад Великобритании. По его словам, Лондон стремительно теряет своё влияние в Европе после выхода из Евросоюза. Выступление против России является попыткой вернуть свой прежний статус.

На фоне внутренних проблем в США и в ЕС Британия явно хочет возглавить мировой "крестовый поход" против тех самых пресловутых противников западного мира и повысить свой международный статус, - пояснил Косачёв РИА Новости.

Отметим, что Великобритания регулярно выступает против России, считая Москву своим главным геополитическим противником. Отношения между странами обострились в 2018 году из-за дела Скрипалей. Лондон тогда обвинил Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери ядом "Новичок", но не предоставил никаких доказательств причастности России.