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Британия как пример отрицательной эффективности вакцинации

02 декабря 2021, 01:15  •  100 • В мире
Защита от ковида или средство эвтаназии?
Великобритания по праву считается страной с лучшей в мире системой фармакологического надзора. Здесь в 1964 году была внедрена метода выявления побочных (негативных) последствий применения медикаментов после их регистрации и выхода на рынок. Эта система получила название Yellow Card Reporting (Информирование желтой картой). «Желтая карта» – специальная форма-извещение ярко-желтого цвета, которую предлагается заполнить и отправить по почте в национальное Агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency – MHRA) в случае выявления негативов применения медикаментов. Главным источником спонтанных сообщений являются врачи, стоматологи, медицинские исследователи, фармацевты, медицинские сестры.
На базе информации, собираемой в рамках системы «желтой карты», Министерство здравоохранения Великобритании, Национальная служба здравоохранения, MHPRA, Агентство по обеспечению безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (The UK Health Security Agency – UKHSA) и другие государственные ведомства готовят аналитические материалы и регулярные отчеты.
8 декабря прошлого года Великобритания стала первой западной страной, которая начала программу массовой вакцинации от коронавируса, разрешив применение препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Вторым прививочным препаратом стала вакцина AstraZeneca, производимая англо-шведской фармацевтической компанией. Позднее в Великобритании появился третий прививочный препарат Moderna.
По состоянию на 27 ноября в Великобритании введено 115 млн. доз прививочных препаратов. Полностью и частично вакцинированных – 75,8%. Полностью вакцинированных – 68,9%. Прошли ревакцинацию (третий укол) – 26,2% жителей Туманного Альбиона. По степени охвата прививками своего населения Великобритания находится примерно на таком же уровне, как Германия, Франция и Италия. Однако картина результатов вакцинации в Великобритании прорисована существенно более подробно, чем в государствах-членах ЕС, США и других странах Запада.
Среди наиболее важных документов по вакцинации от COVID-19 в Великобритании следует назвать Research and analysis. Coronavirus vaccine – weekly summary of Yellow Card reporting (Исследования и анализ. Вакцины от коронавируса – недельный обзор системы информирования «желтой картой») Документ готовится Агентством по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения. Кроме того, каждую неделю Агентство по обеспечению безопасности в сфере здравоохранения Великобритании публикует еженедельный обзор COVID-19 vaccine surveillance report (Отчет о ходе вакцинации от COVID-19). До 19-й недели результаты наблюдений за вакцинацией включались в качестве составной части в еженедельный документ National flu and COVID-19 surveillance report (Отчет о наблюдении за гриппом и COVID-19). С мая сего года началась публикация отдельного доклада по вопросам вакцинации от коронавируса. Последним является отчет за 47-ю неделю (с 14 до 21 ноября).
В этом документе 46 страниц. Сосредоточусь на таблицах 8, 9 и 10, где приводится статистика числа случаев заболевания коронавирусом (табл. 8), числа случаев госпитализации заболевших (табл. 9), числа летальных исходов (табл. 10). Статистика охватывает период с 43-й по 46-ю недели (вторая половина октября – первая половина ноября). При этом дается разбивка данных по возрастным группам (до 18 лет; 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70-79; свыше 80 лет).
И самое главное, дается разбивка по категориям: 1) непривитые; 2) привитые; 3) лица, по которым не удалось документально установить их прививочный статус (т. е. привиты или не привиты).
Проделав несложные расчеты, я получил следующие результаты.
Сначала о результатах по статистике заболевших ковидом. Всего – 888.440. Вакцинированные (частично и полностью) – 506.459. Непривитые – 326.843. Лица с неустановленным прививочным статусом – 55.147. Получается, что из общего числа заболевших ковидом на полностью и частично вакцинированных пришлось 57,0%. Преобладание числа привитых над числом непривитых наблюдалось во всех возрастных группах, кроме первой (до 18 лет). В группе от 18 до 29 лет привитых оказалось 58,0%. В группе 30-39 лет – 70,8%. Наибольшее их преобладание было среди людей 40 лет и старше. В возрастной группе 40-49 лет доля привитых составила 86,2%. В группе 50-59 лет – 88,9%. В группе 60-69 лет – 90,9%. В группе 70-79 лет – 90,8%. В группе старше 80 лет – 88,0%.
Статистика госпитализированных (тяжелые формы заболевания). Всего – 9.174 случая. Среди них вакцинированные (частично и полностью) – 6.023. Непривитые – 3.071. Лица с неустановленным прививочным статусом – 80. Получается, что из общего числа заболевших ковидом на полностью и частично вакцинированных пришлось 65,6 %. В первых трех возрастных группах (до 18 лет; 18-29; 30-39) наблюдается превалирование числа непривитых над числом привитых. А вот в группе 40-49 число привитых уже немного больше половины – 50,3%. В группе 50-59 их 63,3%. В группе 60-69 – 75,6%. В группе 70-79 – 84,1%. В группе 80 лет и старше – 87,7%.
Переходим к статистике летальных исходов. В отчете дается две группы показателей по летальным исходам. В первой группе представлены данные по смертям, которые наступили в пределах 28 дней после положительного теста на коронавирус. Во второй группе – в пределах 60 дней после такого теста.
Число умерших в пределах 28 дней всего – 3.726. Число умерших после частичной или полной вакцинации – 2.992. Число умерших невакцинированных – 708. Число умерших с неустановленным прививочным статусом – 26. Получается, что на привитых пришлось 80,3% всех летальных исходов. В первых трех возрастных группах смертность среди непривитых выше, чем среди привитых. А вот в группе 40-49 лет их одинаковое количество. В группе 50-59 лет привитых уже 54,8%; в группе 60-69 лет – 71,7%; в группе 70-79 лет – 83,5%; в группе 80 и более лет – 88,8%.
Число умерших в пределах 60 дней – 4.119. В том числе: после частичной или полной вакцинации – 3.278; непривитых – 810; лиц с неустановленным прививочным статусом – 31. На привитых пришлось 79,6% всех случаев смертей. Картина по возрастным группам здесь примерно такая же. Например, в группе 70-79 лет на привитых пришлось 84,8%. В группе от 80 лет – 89,6%.
Складывается впечатление, что в Великобритании в возрастных группах 70-79 лет и от 80 лет прививки с помощью препаратов Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna выполняют не функцию защиты от ковида, а являются средствами эвтаназии.
Если сравнить показатель уровня вакцинации населения Великобритании с долями привитых в количестве заболевших (57,0%) и госпитализированных (65,6%), то можем предположить, что в целом в относительном выражении вакцинированные имеют некоторые преимущества по сравнению с непривитыми. Правда, преимущество очень незначительное. А по возрастным группам, начиная от 40 лет, эти преимущества вообще исчезают. То есть получается, что для людей среднего и старшего возраста вакцинация становится фактором, повышающим риск заболевания и госпитализации.
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А если сравнить показатель уровня вакцинации населения Великобритании с долей привитых в количестве умерших в пределах 28 дней после положительного теста (80,3%) и умерших в пределах 60 дней (79,6%), то мы должны признать, что в целом преимущества на стороне непривитых. Особенно очевидно, что вакцинация становится фактором, усиливающим риск смерти для возрастных групп от 70 лет и старше. Это прямо следует из доклада британского Агентства по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения. На птичьем языке фармацевтов и медиков это означает, что эффективность прививочных препаратов является «отрицательной».
Казалось бы, британский фармацевтический регулятор MHRA, опираясь на собственные же доклады, должен был остановить (по крайней мере, приостановить) сомнительную и опасную вакцинацию с «отрицательной эффективностью», но MHRA этого не делает. Вывод напрашивается один: британский фармацевтический регулятор (равно как и другие британские ведомства в сфере медицины и здравоохранения) находятся в сговоре с производителями прививочных препаратов.
Фото: REUTERS/Pool
Валентин КАТАСОНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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