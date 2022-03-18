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Британия, Италия, Испания: Трансляцию концерта в Лужниках смотрят все

18 марта 2022, 18:15  •  265 • Политика
Трансляцию концерта в Лужниках показывают в эфире Британии, Италии, Испании. Концерт пытаются подать как "провоенный", однако зрители видят правду и пишут об этом в соцсетях.
Трансляцию концерта в Лужниках смотрят не только по всей России, но и в других странах мира. Прямую трансляцию ведёт британская "Би-би-си", а также каналы Италии и Испании.
Речь идёт о концерте в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией. Стадион "Лужники" забит до отказа. На мероприятии выступил с речью президент России Владимир Путин. Его слова встретили бурными овациями.
Западная пропаганда пытается подать концерт в Лужниках как "провоенный митинг в годовщину аннексии Крыма". Однако люди на Западе видят правду и не стесняются писать об этом в соцсетях.
Концерт прямо сейчас в Москве в день воссоединения Крыма с Россией. Я вижу очень сплочённый русский народ, ничуть не ослабленный санкциями,
- пишет в Twitter Guillermo Rocafort.

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