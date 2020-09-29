Британия и Канада наложили санкции на Лукашенко и его сына

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Белорусское руководство наказано за нарушение прав человека

Власти Соединенного Королевства и Канады ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и ряда высокопоставленных чиновников Республики. Об этом сообщает МИД Великобритании.

Отмечается, что рестрикции "исторического значения" наложены "за нарушения прав человека", кроме главы государства и его старшего сына, на министра внутренних дел Юрия Караева и пяти других чиновников высшего ранга.

Решения приняты одновременно в Лондоне и Оттаве, передает РИА "Новости".

Санкции британцев предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в Королевство.

Ранее сегодня МИД Белоруссии сообщил, что Минск ввел ограничительные меры в отношении трех прибалтийских стран с 29 сентября в качестве ответного шага за выставленные Республике рестрикции.

Накануне Варшава грозила коллективному Брюсселю, что наложит свои санкции в отношении Белоруссии в обход ЕС, если тот не захочет наказать бацьку и его окружение якобы за фальсификацию президентских выборов.

Похоже, в мире начался массовый санкционный пинг-понг. Вероятно, надо ждать дубины в адрес Еревана и Баку.

