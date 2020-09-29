Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения"...
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
Допа и Гепа уводят Харьков
Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы...
Главная / Политика

Британия и Канада наложили санкции на Лукашенко и его сына

29 сентября 2020, 19:10  •  69 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусское руководство наказано за нарушение прав человека
Власти Соединенного Королевства и Канады ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и ряда высокопоставленных чиновников Республики. Об этом сообщает МИД Великобритании.
Отмечается, что рестрикции "исторического значения" наложены "за нарушения прав человека", кроме главы государства и его старшего сына, на министра внутренних дел Юрия Караева и пяти других чиновников высшего ранга.
Решения приняты одновременно в Лондоне и Оттаве, передает РИА "Новости".
Санкции британцев предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в Королевство.
Ранее сегодня МИД Белоруссии сообщил, что Минск ввел ограничительные меры в отношении трех прибалтийских стран с 29 сентября в качестве ответного шага за выставленные Республике рестрикции.
Накануне Варшава грозила коллективному Брюсселю, что наложит свои санкции в отношении Белоруссии в обход ЕС, если тот не захочет наказать бацьку и его окружение якобы за фальсификацию президентских выборов.
Похоже, в мире начался массовый санкционный пинг-понг. Вероятно, надо ждать дубины в адрес Еревана и Баку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
29 сентября 2020, 04:30
Берлин "засекретил" третий запрос России по Навальному
29 сентября 2020, 02:40
"Это был бы лучший мир": Горбачёв пожалел, что развалил СССР
29 сентября 2020, 13:40
Огненные столбы и загадка "сбитого самолёта": Последние новости о войне в Карабахе
29 сентября 2020, 11:50
Макрону уже всё ясно с "отравлением" Навального, в Сенате Франции считают иначе
29 сентября 2020, 08:10
Экс-глава Минобороны Украины рассказал, как Киев "упустил шанс" отвоевать Крым
29 сентября 2020, 13:40
Если Россия станет частью Европы: Чешка описала 12 жёстких последствий для США и мира
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.