Британия и Франция: военные супердержавы на пенсии

Как ранее писала «Газета.Ru», британцы запустили с истребителей Tornado и Typhoon ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow, французы применили три крылатые ракеты морского базирования и две ракеты «воздух-земля» типа SCALP (эквивалент Storm Shadow). ВВС Франции использовали истребители «Рафаль». Их сопровождали для прикрытия истребители «Мираж». Обе страны направили для участия в ударе всего лишь по несколько самолетов каждого типа.

Что касается участия в ударе по Сирии ВМС Великобритании, то одна-единственная британская субмарина (тип и название не уточняются), пытавшаяся осуществить запуск крылатых ракет типа «Томагавк» по объектам на территории Сирии, была заблокирована двумя российскими подводными лодками класса «Варшавянка».

Об этом сообщала Times со ссылкой на военные источники.

Анализируя возможности ВМС Великобритании по запуску крылатых ракет морского базирования типа «Томагавк» в целом, следует отметить, что изделия подобного типа могут применяться только с атомных многоцелевых ракетно-торпедных подводных лодок типа «Трафальгар» или «Эстьют». Сразу следует сказать, что крылатые ракеты морского базирования типа «Томагавк», находящиеся на оснащении английского флота — только американской разработки и производства.

Атомных подводных лодок типа «Трафальгар» в строю британских ВМС в настоящее время всего три единицы — «Теншэнт», «Тэлент», «Трайамф». Это весьма немолодые лодки, они были введены в состав британского флота в 1980-х годах. Если вместо торпед и мин на них загрузить только крылатые ракеты «Томагавк», то их общее число может теоретически достигнуть 20-25 единиц. На практике количество крылатых ракет морского базирования на субмаринах типа «Трафальгар» вряд ли превысит 6-8 штук.

Однако в настоящее время лодки этого типа находятся больше в ремонте, чем на боевой службе в различных районах Мирового океана. И рассчитывать на их серьезное участие в предстоящих конфликтах вряд ли стоит.

Возможностями по запуску крылатых ракет морского базирования типа «Томагавк» обладают и более современные британские атомные подводные лодки типа «Эстьют». Сегодня в строю ВМС Соединенного Королевства три лодки этого типа («Эстьют», «Эмбуш» и «Артфул») и вот-вот флоту будет передана четвертая — «Одейшес».

На «эстьютах» может быть размещено до 36 торпед «Спиэфиш», противокорабельных ракет «Гарпун», крылатых ракет «Томагавк» и мин в количественных пропорциях, зависящих от решаемых задач. То есть теоретически на этой лодке может быть до 36 ракет «Томагавк», но на практике такого не происходит.

Надводные корабли ВМС Великобритании (эсминцы ПВО проекта 45 и фрегаты с управляемым ракетным оружием проекта 23) возможностями по запуску КРМБ не обладают. Так что в гипотетических ударах они могут привлекаться только для обеспечения оперативной устойчивости группировок атомных многоцелевых подводных лодок. Что касается авианосцев «Куин Элизабет» и «Принс оф Уэлс» ВМС Соединенного Королевства, то они еще не переданы в состав британского флота (находятся на этапе испытаний и достройки).

Еще скромнее выглядят возможности ВМС Франции. В строю флота Пятой республики единственный авианосец «Шарль де Голль». Он уже принимал участие в ударах по объектам и группировкам «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на территории Ирака и Сирии, но каких-то выдающихся боевых возможностей при этом так и не продемонстрировал.

Как ранее рассказал «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко: «…флагман французского военно-морского флота, единственный действующий авианосец ВМС Франции, первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой «Шарль де Голль» так ничего в Сирии и не решил. Покрутился, покрутился — и ушел в базу во Францию».

Самые современные французские надводные корабли (фрегаты типа FREMM, в строю четыре единицы) оснащены только морской версией ракет SCALP (2 x 8). Один из них (D653 Languedoc) осуществил пуск этих ракет по объектам на территории Сирии. В ближайшем будущем ракетами типа SCALP с дальностью стрельбы 1000 км могут быть оснащены французские атомные многоцелевые ракетно-торпедные подводные лодки типа «Рюби». По тактико-техническим характеристикам этот вариант SCALP уже будет приближаться к ТТХ КРМБ «Томагавк».

АПЛ «Рюби» — серия из шести субмарин, построенных в 1976-1993 годах. Лодки этого класса являются самыми маленькими состоящими на вооружении атомными подводными лодками в мире. Крылатыми ракетами типа «Томагавк» они не оснащены.

Не слишком большими боевыми возможностями отмечены и военно-воздушные силы обоих государств.

К примеру, в ВВС Великобритании сегодня свыше десятка истребителей 5-го поколения F-35, около 150 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon, около 50 истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado GR4/GR4A. По советским меркам — это всего две авиационные дивизии.

С учетом коэффициента технической готовности и других решаемых в мирное время боевых задач, на удаленном театре военных действий могут быть развернуто не более 1-2 эскадрилий этих самолетов, оснащенных управляемыми ракетами Storm Shadow/SCALP. А скорее всего, дело ограничится посылкой всего нескольких Typhoon и Tornado, как это произошло 14 апреля 2018 года.

В боевом составе ВВС Франции около сотни многоцелевых истребителей Dassault Aviation Rafale B и C, более 30 многоцелевых истребителей Dassault Aviation Mirage 2000-5/2000С, более 80 истребителей и истребителей-бомбардировщиков Dassault Aviation Mirage 2000D и 2000N.

В вооруженном конфликте вдали от метрополии они смогут принять участие весьма ограниченным составом сил и средств. Как и в британском случае, не более одной-двух эскадрилий, а, скорее всего, и того меньше — несколько самолетов.

Поэтому во всех замыслах Вашингтона вооруженные силы Франции и Соединенного Королевства смогут принять довольно скромное участие.

Если удары будут продолжены, то, скорее всего, Париж и Лондон отправят на театр военных действий по одной эскадрилье многоцелевых истребителей (истребителей-бомбардировщиков), одну (максимум — две) атомную многоцелевую подводную лодку (от Великобритании), несколько надводных кораблей типа фрегат (или корвет).

То есть опять участие в гипотетических ударах под руководством Вашингтона будет чисто символическим, только разве что с целью подтверждения в очередной раз союзнических обязательств и нерушимой атлантической солидарности.

Безусловно, и это немалые силы с весьма значительными боевыми возможностями, но военное величие обеих государств и стратегический размах их действий остался все-таки далеко в прошлом. Обе страны — и Великобритания, и Франция — могут в настоящее время только охотно взять под козырек и ответить: «Есть!» на все команды, раздающиеся из Вашингтона.