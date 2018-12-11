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Британия грозит забрать себе компании российского банкира Ананьева

11 декабря 2018, 23:39  •  51 • Политика
Власти Британии пригрозили ликвидировать компании российского банкира Дмитрия Ананьева и присвоить себе их собственность.
Власти Великобритании пригрозили ликвидировать сразу две компании, подконтрольные российскому банкиру Дмитрию Ананьеву. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном в британском корпоративном реестре Companies House.
Речь идет о компаниях Antracite Investment Limited и Urgula Platinum. Из опубликованных на портале материалов следует, что доля Ананьева в капиталах обеих компаний составляет порядка 75%.
Британское законодательство с 2006 года позволяет регистрационной палате, в случае возникновения у нее подозрений, что та или иная компания не ведет никакой деятельности, направлять соответствующий запрос. Если ответ не будет получен, закон велит уведомлять о том, что в течение 2 месяцев компания может быть исключена из реестра и закрыта. В этом случае имущество компании переходит в собственность государства.
Судя по опубликованному уведомлению, именно это может произойти с компаниями Ананьева.

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