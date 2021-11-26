Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
Главная / Политика

Британия готовит спецбригаду из 250 человек, чтобы воевать с Россией

26 ноября 2021, 12:15  •  126 • Политика
Британия перебросит военную технику в Германию "на случай войны с Россией". В состав спецбригады войдут 250 человек.
Великобритания намерена отправить в Германию сотни единиц военной техники. По информации The Times, таким образом Лондон готовится к войне с Россией, а приказ о доставке техники отдал командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс.
Лондон намерен создать три новые военные базы в рамках большой трансформации армии - в Кении, Омане и Германии. Именно Германия должна стать особой территорией для Лондона, пояснил генерал-лейтенант.
В распоряжении новых подразделений будут усовершенствованные версии танков Challenger 3. Кроме того, поставят бронетранспортёры Boxer или, например, гусеничные боевые машины Ajax. Также ожидается поставка артиллерийского оружия, беспилотников, транспорта для обезвреживания мин.
Известно, что бригада создаётся именно "на случай войны с Россией". И в её составе... 250 человек.

Искусство подначивания

Ранее издание The Sun писало об ожидании британцами большой войны между Россией и странами НАТО. Мол, напряжение велико, а значит, третьей мировой не избежать. Искусство подначивания и наращивания тревоги тогда оттачивала журналистка Имоджен Броддик.
Она обратила внимание, что в последнее время и Россия, и страны НАТО часто угрожают друг другу, демонстрируя военную мощь:
Следует опасаться третьей мировой, ведь русские атомные подводные лодки замечены в Балтийском море, а американский десантный корабль - в Чёрном.
Автор материала отмечала, что в Балтийское море впервые одновременно вошли три русские подлодки. Речь идёт о субмаринах ВМС России "Орёл", "Князь Владимир" и "Вепрь". Они действительно появились в Балтийском море, но не для того чтобы напугать НАТО, а чтобы принять участие в Главном военно-морском параде, который традиционно проводится в Петербурге. Кстати, примерно в то же время британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России возле Крыма. Русским военным пришлось осуществить предупредительное бомбометание, чтобы выгнать нарушителя.
После этого министр иностранных дел Великобритании (ныне министр юстиции) Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен повторить данную провокацию, поскольку считает русские воды украинскими и готов рискнуть жизнями своих моряков ради политического заявления. Словом, риторика Великобритании неизменна - провокация ради вероятного обострения для собственной выгоды.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





126
Источник
Похожие новости
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точку"
26 ноября 2021, 01:10
Солдат ВСУ лишили премий и отпусков за бунт против вакцины от гриппа
26 ноября 2021, 10:30
Стали известны планы нового лидера Германии относительно России. Есть о чём поговорить
26 ноября 2021, 07:00
"Украина сползает в сторону России": Аналитик из Незалежной запутался в "показаниях"
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 01:10
Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точк...
26 ноября 2021, 01:40
«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
21 ноября 2021, 09:10
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского СМИ
22 ноября 2021, 13:45
"Западу напомнили старый должок": новые данные по "Курску" оценили военные эксперты
19 ноября 2021, 20:55
Вслед за Донбассом: Украине грозит потеря трех регионов из-за Зеленского
21 ноября 2021, 13:15
Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.