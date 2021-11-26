Британия готовит спецбригаду из 250 человек, чтобы воевать с Россией

Британия перебросит военную технику в Германию "на случай войны с Россией". В состав спецбригады войдут 250 человек.

Великобритания намерена отправить в Германию сотни единиц военной техники. По информации The Times, таким образом Лондон готовится к войне с Россией, а приказ о доставке техники отдал командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс.

Лондон намерен создать три новые военные базы в рамках большой трансформации армии - в Кении, Омане и Германии. Именно Германия должна стать особой территорией для Лондона, пояснил генерал-лейтенант.

В распоряжении новых подразделений будут усовершенствованные версии танков Challenger 3. Кроме того, поставят бронетранспортёры Boxer или, например, гусеничные боевые машины Ajax. Также ожидается поставка артиллерийского оружия, беспилотников, транспорта для обезвреживания мин.

Известно, что бригада создаётся именно "на случай войны с Россией". И в её составе... 250 человек.

Искусство подначивания

Ранее издание The Sun писало об ожидании британцами большой войны между Россией и странами НАТО. Мол, напряжение велико, а значит, третьей мировой не избежать. Искусство подначивания и наращивания тревоги тогда оттачивала журналистка Имоджен Броддик.

Она обратила внимание, что в последнее время и Россия, и страны НАТО часто угрожают друг другу, демонстрируя военную мощь:

Следует опасаться третьей мировой, ведь русские атомные подводные лодки замечены в Балтийском море, а американский десантный корабль - в Чёрном.

Автор материала отмечала, что в Балтийское море впервые одновременно вошли три русские подлодки. Речь идёт о субмаринах ВМС России "Орёл", "Князь Владимир" и "Вепрь". Они действительно появились в Балтийском море, но не для того чтобы напугать НАТО, а чтобы принять участие в Главном военно-морском параде, который традиционно проводится в Петербурге. Кстати, примерно в то же время британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России возле Крыма. Русским военным пришлось осуществить предупредительное бомбометание, чтобы выгнать нарушителя.

После этого министр иностранных дел Великобритании (ныне министр юстиции) Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен повторить данную провокацию, поскольку считает русские воды украинскими и готов рискнуть жизнями своих моряков ради политического заявления. Словом, риторика Великобритании неизменна - провокация ради вероятного обострения для собственной выгоды.