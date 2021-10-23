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Британия готовит секретную спецоперацию против России – FT

23 октября 2021, 02:05  •  125 • Политика
В Великобритании есть специальное военное подразделение, которое не держит в руках автоматов и не управляет самолётами и танками. У них иное оружие. Стало известно о подготовке секретной спецоперации против России.
Издание Financial Times со ссылкой на собственные источники рассказала о секретной группе финансовых экспертов, чья деятельность засекречена. Они оказывают помощь британским вооружённым силам в оттачивании навыков "экономической войны". Предполагается, что эти специалисты содействуют в защите Британии от угрозы кибератак, терроризма и дезинформации.
Спецподразделение функционирует уже шесть лет. Изначально его сформировали для противодействия террористам в Ираке и Сирии. Резервисты проводят консультации для подразделений разведки Великобритании, а также иных военных. Например, 77-ой бригады, чьей специализацией является психологическая и электронная война.
По данным издания, в британской армии очень высок спрос на экспертов, знающих принципы функционирования международных финансовых потоков. Аналитики предположили, что это вызвано якобы растущей угрозой со стороны России и Китая.
"Зачем давать противникам выйти на поле боя, если вы можете лишить их ресурсов раньше, чем до этого дойдёт дело?" – приводит FT слова маршала британской авиации Эдварда Стрингера, которому ранее подчинялась "финансовая рабочая группа".

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