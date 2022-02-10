Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву • 211 • Аналитика Вчера вечером в Россию прилетела министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, чья популярность среди нашей публики растет со стремительной скоростью. Вскоре по этому показателю глава Форин-офиса, возможно, обойдет спикера Белого дома Джен Псаки, неоднократно веселившую мир своими оговорками и невероятными географическими открытиями. Не прошло еще и полугода с момента назначения Трасс главой МИД, а она уже отметилась проездом на танке возле российской границы в Эстонии: акт, который еще недавно сложно было представить в исполнении дипломатов любой страны. Затем, выступая в Австралии, она сообщила публике о богатой истории Украины, пережившей немало вторжений "от монголов до татар". Официальный представитель МИД России Мария Захарова теперь сможет лично задать британке вопрос, уже озвученный публично: "Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар?" А на днях в интервью ВВС Трасс заявила о намерении Лондона помогать прибалтийским странам "через Черное море". На что Захарова отреагировала с еще большим восторгом: "Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии". Однако сейчас, судя по заявлениям британского министра в парламенте, у Трасс особая миссия: она приехала в Москву, чтобы представить нам "режим самых тяжелых санкций против России, которые когда-либо существовали". Любительница танков грозно заявила своим парламентариям: "Мы в состоянии ввести широкомасштабные санкции в различных категориях, и они будут реально нацелены на любого, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российскому режиму. Спрятаться будет негде. И я совершенно четко утверждаю, что мы станем применять эти санкции без страха и пристрастия". В воинственности своей риторики Трасс дошла до того, что не исключила даже "захвата" (именно такой термин и был использован в интервью Sky News) российской собственности в Лондоне. Британские газеты с видимым удовольствием бросились оценивать недвижимость, которой владеют выходцы из России и постсоветских государств (для них мы все русские) в так называемом Лондонграде. Обсуждают даже возможность замораживания или отъема собственности у двадцати-тридцатилетних детей богатых россиян вне зависимости от того, как долго они живут в Лондоне и получили ли британские паспорта. Под одну гребенку стригут и тех бизнесменов, которые не просто давно уже стали британскими подданными, но и на протяжении многих лет вкладывали немалые средства в покупку лояльности истеблишмента. К примеру, на днях правительство Великобритании отвергло амбициозный проект строительства энергетической линии снабжения из Франции. Поводом послужил тот факт, что конечными бенефициарами этого проекта были объявлены два выходца из СССР: бывшие топ-менеджеры "Лукойла" и ЮКОСа Виктор Федотов и Александр Темерко, давно уже получившие британские паспорта и ставшие основными спонсорами Консервативной партии. Как бы кто из бывших "наших" ни старался подкупить правящую верхушку в Британии, все равно в нужный момент пресса поднимет скандал по поводу "русских денег". Вот и сейчас во время дебатов в парламенте лейбористы не преминули напомнить главе Форин-офиса о влиятельных донорах тори. Один из них выразил надежду на то, что "русское золото консерваторов найдет свою дорогу обратно в Москву". И они думают этим наказать Россию? Знал бы сей лейборист, как этого же хотят в Москве и насколько помогают публикации их прессы о стоимости недвижимости российских бизнесменов нашим налоговым органам. Мы давно уже призываем Лондон прекратить отмывание грязных денег, выведенных из страны в гигантский офшор под названием "Великобритания", и пресечь прием на острове проворовавшихся олигархов, разыскиваемых российским законом (как в случае с выходцами из ЮКОСа). Не надо забывать, что Владимир Путин уже два десятка лет назад призвал бизнесменов возвращать средства в Россию, честно предупредив их: "Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы… Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства". Причем он неоднократно затем повторял свой призыв. И теперь кто-то в Лондоне наивно полагает, что отъем капиталов беглых олигархов больно ударит по России! Самое же удивительное в угрозах наезда на российский бизнес (речь ведь не только о частной недвижимости Лондонграда): британские политики и журналисты, живо обсуждая возможный "захват российской собственности", даже не задаются вопросом, чем мы можем ответить. Единственное, что обеспокоило корреспондента Sky News, интервьюировавшего Трасс по этому поводу: российские олигархи не будут больше инвестировать в лондонскую недвижимость и это обернется серьезными потерями для бюджета. На что глава Форин-офиса пафосно ответила, будто для Лондона куда важнее "принципы свободы и демократии". Когда же Москва устами дипломатов прямо намекает на то, что "нам есть чем ответить", британцы широко открывают глаза — совсем по принципу "А нас-то за что?" Но ведь в России предприятий с британской собственностью гораздо больше, чем российских в Британии. Причем сейчас их число растет, так как два крупных игрока на рынке (Shell и Unilever) выводят свои офисы из Нидерландов, становясь исключительно британскими резидентами. Мы, конечно, не действуем столь пиратскими методами, которыми грозит нам Лиз Трасс, но уж временно заморозить активы тоже в состоянии. Можно себе представить шум негодования на Западе, если Россия решит ответить на санкции, видим это по нервной реакции на наши симметричные меры в ответ на преследование канала RT DE в Германии. Конечно, западные бизнес-круги, в отличие от политиков, особенно в тех странах, которые гораздо более экономически связаны с Россией, взвешивают последствия нового санкционного витка напряженности и пытаются предупредить о них свои правительства. Пока еще неопытная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, находясь в Киеве, храбрилась, комментируя возможные антироссийские санкции: "В связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны — да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену". То есть в отличие от своей британской коллеги она хотя бы понимает, что проблема будет заключаться не только в отъезде какого-нибудь сына олигарха или падении цены на элитную недвижимость. Судя по недавним публикациям Financial Times, Запад, пытаясь проявить внешнее единство в отношении антироссийских санкций, разрывается на части в сложных закулисных переговорах. При этом США, гораздо менее связанные с российским бизнесом, откровенно давят на страны Евросоюза. Прикрываясь необходимостью "взять на себя равное бремя потерь", американцы толкают Европу на принятие заведомо более серьезного ущерба своей экономике. Виктория Нуланд, отвечающая в Госдепартаменте США за антироссийскую политику, заявляет в этой связи: "Нашей целью должно быть причинение России большего ущерба, чем мы принесем себе, если будем двигаться в данном направлении". Но при этом требует "справедливо разделить экономический груз санкций между европейскими странами". Она же говорит о том, что Европе и Америке от этого должно быть "одинаково больно", но на деле все осознают, что американцы потеряют гораздо меньше. Восемь лет санкционного режима доказали уже, что более всех от него страдают экономики Германии и Франции. Почему русские продолжают любить Америку Европейские бизнесмены прекрасно понимают, что американцы, выкручивая им руки по поводу санкций, наказывают не столько Москву, сколько своих основных экономических конкурентов из ЕС. Это особо отчетливо проявилось на совместной пресс-конференции президента США и канцлера Германии, состоявшейся в Белом доме в минувший понедельник. Как из Олафа Шольца ни тянули прямой ответ на вопрос о судьбе "Северного потока — 2", он тщательно уходил от него. В то же время Джо Байден с ехидной ухмылкой без обиняков заявил, что "в случае вторжения России на Украину" проект будет уничтожен, невзирая на позицию Берлина. Вот вам и самостоятельность Германии в принятии решений, вот вам и "равное бремя тяжести"! Упомянул "Северный поток" и премьер Британии Борис Джонсон, который посвятил санкциям против России свою колонку в газете The Times (видимо, кресло под ним серьезно зашаталось — вот и готовит возвращение на привычную стезю газетного колумниста после отставки). Джонсон, как и Трасс, вспомнил о "монгольских ордах", сравнив их с "российскими захватчиками". И пригрозил Москве невиданными доселе санкциями, которые вступят в силу "в тот самый момент, когда первый сапог первого российского солдата окажется на суверенной территории Украины" (чем лишний раз доказал, что наличие нашей армии в Донбассе — это не более чем байка). Чем это обернется для британского бизнеса и экономики Европы, Джонсон решил не упоминать. Ну а по поводу того, какое "светлое будущее" он пророчит Украине, британский премьер довольно однозначно высказался в Киеве, пообещав сражаться с Россией "до последней капли крови" — украинской крови, разумеется. Этого ни Джонсону, ни Трасс не жалко. Этим они готовы пожертвовать без сомнений в любой момент. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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