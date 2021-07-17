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Британия готовит "опасные спецоперации" против России - The Times

17 июля 2021, 19:40  •  60 • Политика
Британия развернет тайную спецоперацию против России, рассказал глава "будущих сил спецназначения" британской морской пехоты.
В Великобритании уже не скрывают, что ведут подготовку к проведению "опасных спецопераций" против России. Подробности сообщает The Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.
Он рассказал, что особая воздушная и лодочная службы Британии будут проводить более опасные операции по противостоянию другим государствам. Сам же Тоттен получил должность руководителя "будущих сил спецназначения" британской морской пехоты. Они будут оказывать помощь вышеназванным спецподразделениям.
Бригадир уточнил, что особая воздушная и лодочная службы будут выполнять сложные и комплексные заданиях против России и Китая. А его группа, в которую войдут примерно 4 тысячи человек, сосредоточится на более конкретных задачах.
Мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые представляют сложность и сопровождаются более высокими рисками,
- цитирует The Times слова Марка Тоттена.
Также добавляется, что спецподразделения будут работать в тесном сотрудничестве с британской разведслужбой MI6 и следить за военными и разведывательными подразделениями России и Китая. В этой связи, видимо, стоит ожидать новых провокаций, вроде вторжения британского эсминца Defender в территориальные воды России вблизи Крыма.

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