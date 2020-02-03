Британия готовит план по шантажу ЕС ради получения более выгодных условий сделки - The Daily Telegraph

Власти Британии подготовили план шантажа Евросоюза на случай провала переговоров о свободной торговле. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве.

Утверждается, что идея руководства Британии состоит во введении полноценных проверок на все товары из ЕС. Шантажируя таким образом Брюссель, в Лондоне надеются выбить для себя более выгодные условия в сделке о свободной торговле с ЕС.

"Мы планируем полноценные проверки для всего импорта из ЕС, которые будут включать в себя экспортные декларации, декларации об охране, ветеринарные проверки и прохождение всех товаров для супермаркетов через таможенные посты", - цитирует издание слова высокопоставленного источника в правительстве Британии.

Напомним, что в пятницу, 31 января 2020 года, Британия официально вышла из Европейского союза. Это произошло почти четыре года спустя после референдума по данному вопросу. Теперь перед правительством Британии стоит нелёгкая задача по выстраиванию новых отношений с ЕС.