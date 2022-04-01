Британия готова "воевать" с Россией. До последнего украинца

Великобритания уверена, что Незалежной пока рано заключать мирный договор с Россией. Политики даже придумали повод для этого.

В Британии политики вышли с рекомендациями к Украине. Главное - Незалежная не должна заключать мир с Россией. Согласно выводам британских чиновников, в настоящее время это уж очень невыгодно для страны. При этом позиция США, Франции и Германии несколько мягче. Эти страны, по мнению Лондона, уже готовы подтолкнуть Украину на уступки России.

"Некоторые из наших союзников, возможно, слишком хотят, чтобы Зеленский договорился. Мы считаем, что Украина должна максимально улучшить свою позицию в военном отношении, прежде чем начинать переговоры", - пишет британская газета Times со ссылкой на правительственные источники.

Чтобы продавить Россию, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказывается за усиление санкционного давления. Он заявляет, что такую политику нужно продолжать, пока "русские войска не покинут Украину, включая Крым".

"В общем, Британия активно агитирует, чтобы Украина не шла на переговоры с Москвой и продолжала воевать до последнего украинца. Именно с этим связаны недавние обещания Лондона поставить Украине дальнобойную артиллерию и средства ПВО. Британия - враг. Это уже очевидный факт", - уверен экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.