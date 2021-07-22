Британия чуть не лишилась единственного эсминца у берегов Крыма

Прославившийся нарушением границ России эсминец Defender оказался единственным способным плавать кораблём британских ВМС в своём классе. Остальные четыре эсминца сломаны.

На данный момент в составе ВМС Великобритании значатся пять кораблей-эсминцев типа 45. Тем не менее только Defender способен выходить в море, а остальные корабли стоят в портах. Об этом сообщило издание Defense News со слылкой на доклад британского министра по вопросам оборонных закупок Джереми Куина.

Самая забавная ситуация сложилась вокруг эсминца Diamond. Министерство обороны Великобритании уклончиво отмечает, что корабль "столкнулся с техническими проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе" и был вынужден вернуться в порт приписки. Defense News уточняет, что у корабля банально сгорела силовая установка, не выдержавшая слишком жаркой температуры в южных водах. Источник утверждает, что проблема перегрева оборудования - давняя проблема британских эсминцев, о ней свидетельствуют сразу несколько отчётов британского военного ведомства.

Схожие проблемы выбили из строя и другие эсминцы британской эскадры. Daring, Duncan и Dragon сейчас находятся на ремонте в портах, им тоже придётся менять силовые установки.

Признание Джереми Куина о плачевном состоянии британского флота появилось 19 июля в ответе на парламентский запрос. Эта же тема стала предметом обсуждения в парламенте 20 июля. Ответы министра настолько шокировали парламентариев, что глава профильного комитета Тобиас Эллвуд заявил, что "дефицит эсминцев свидетельствует о том, что Британии нужен более крупный флот". В ином случае стране придётся опираться исключительно на поддержку стран НАТО.

Напомним, инцидент с британским эсминцем Defender, нарушившим границы России, произошёл в конце июня. Корабль оказался в русских водах близ крымского мыса Фиолент. Пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.