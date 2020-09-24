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Британия будет заражать здоровых людей COVID-19, чтобы испытать вакцину

24 сентября 2020, 00:45  •  32 • Политика
В Великобритании впервые в мире заразят добровольцев коронавирусом для испытания вакцины. "Когда мы имеем дело с беспрецедентной глобальной угрозой, которой является COVID-19, с точки зрения этики необходимо проводить исследования, предполагающие намеренное заражение при надлежащем контроле", - заявил британский специалист по медицинской этике.
Британские врачи собираются испытать свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на здоровых людях, которых специально заразят болезнью. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на организаторов исследования. Утверждается, что официальный анонс состоится на следующей неделе.
По информации издания, испытания состоятся в январе 2021 года. В них согласились принять участие около 2 тысяч человек. За участие в исследовании они получат 4 тысячи фунтов или около 400 тысяч рублей.
Добровольцы, которые получат препарат, через месяц будут заражены вирусом Sars-CoV-2 и помещены под наблюдение, чтобы оценить эффективность вакцины, - пишет Financial Times.
Издание отмечает, что правила Всемирной организации здравоохранения допускают намеренное заражение человека опасными болезнями, если "приносимая польза максимальна, а риск для участников сведён к минимуму". В Британии считают, что глобальная угроза, которую представляет из себя COVID-19, оправдывает подобные действия.
Когда мы имеем дело с беспрецедентной глобальной угрозой, которой является COVID-19, с точки зрения этики необходимо проводить исследования, предполагающие намеренное заражение при надлежащем контроле, - заявляет специалист по медицинской этике и профессор Оксфордского университета Доминик Уилкинсон.
Тем временем в России уже планируется в течение 9-12 месяцев провакцинировать большую часть населения страны. Это позволит остановить пандемию COVID-19 в России уже ко второй половине осени 2021 года, приводит Nation News слова руководителя Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

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