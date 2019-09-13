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Британии уготована роль "военного официанта" в войне НАТО против России - Баранец

13 сентября 2019, 02:24  •  75 • Политика
В Лондоне назвали самые опасные для Великобритании российские вооружения. "Англия в составе НАТО - это фактически пристяжная болонка США, военный официант альянса", - комментирует выпад Британии военный обозреватель Виктор Баранец.
Великобритания считает зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" самыми опасными видами российских вооружений. О роли Британии в противостоянии НАТО и России Царьграду рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его словам, необходимо понимать, что Англия в составе НАТО - это фактически "пристяжная болонка" Соединённых Штатов Америки. Это, по сути, такой военный официант, который, в общем-то, играет не очень большую роль в суммарном боевом потенциале военного блока, поясняет военный обозреватель. Кроме того, фактически военно-промышленные комплексы США и Англии можно рассматривать на 90% как единое целое, добавляет Виктор Баранец.
"Она постоянно играет роль некоего военного Табаки. Она постоянно пытается натравить Соединённые Штаты Америки на Россию. Но, в общем-то, тут она ничем от вот этих замшелых членов НАТО, которые денно и нощно орут о мнимой российской военной угрозе, не отличается", - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Он добавляет, что, несмотря на всё вышесказанное, Британия - это настоящий потенциальный враг. И другого названия ему мы не видим, уверен военный обозреватель.

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