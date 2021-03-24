Британии не терпится начать войну с Россией: Лондон требует от НАТО "наказать" Москву

Глава МИД Британии намерен призвать союзников по НАТО заставить Россию "ощутить реальные последствия" её "враждебной деятельности", говорится в сообщении британского ведомства.

Глава МИД Британии Доминик Рааб будет требовать от НАТО "наказать" Россию за её "враждебную деятельность". Соответствующая инициатива будет озвучена главой британского ведомства на министерской встрече НАТО в Брюсселе в среду 24 марта.

В настоящее время в столице Бельгии проходит саммит глав МИД стран - участниц военного блока. Первый же день встреч генсек альянса Йенс Столтенберг начал с угроз в адрес России. Он заявил, что уже сейчас на восточной части военного блока находятся боевые группы. По словам Столтенберга, таким образом НАТО посылает чёткий сигнал "любому потенциальному противнику".

Глава МИД Британии намерен призвать союзников по НАТО заставить Россию "ощутить реальные последствия" её "враждебной деятельности,

- говорится в сообщении британского ведомства, которое цитирует РИА Новости.

По сути, Британия хочет, чтобы в НАТО форсировали озвученные генсеком альянса планы по наступлению на Россию. И если слова Столтенберга можно расценивать как объявление новой холодной войны, то призыв главы МИД Британии - как сигнал к нанесению первого удара.