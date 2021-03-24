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Британии не терпится начать войну с Россией: Лондон требует от НАТО "наказать" Москву
24 марта 2021, 03:40 • 20 • Политика
Глава МИД Британии намерен призвать союзников по НАТО заставить Россию "ощутить реальные последствия" её "враждебной деятельности", говорится в сообщении британского ведомства.
Глава МИД Британии Доминик Рааб будет требовать от НАТО "наказать" Россию за её "враждебную деятельность". Соответствующая инициатива будет озвучена главой британского ведомства на министерской встрече НАТО в Брюсселе в среду 24 марта.
В настоящее время в столице Бельгии проходит саммит глав МИД стран - участниц военного блока. Первый же день встреч генсек альянса Йенс Столтенберг начал с угроз в адрес России. Он заявил, что уже сейчас на восточной части военного блока находятся боевые группы. По словам Столтенберга, таким образом НАТО посылает чёткий сигнал "любому потенциальному противнику".
- говорится в сообщении британского ведомства, которое цитирует РИА Новости.
По сути, Британия хочет, чтобы в НАТО форсировали озвученные генсеком альянса планы по наступлению на Россию. И если слова Столтенберга можно расценивать как объявление новой холодной войны, то призыв главы МИД Британии - как сигнал к нанесению первого удара.
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