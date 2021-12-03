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Британии грозят новые протесты из-за смертельной финансовой дыры - экономист
03 декабря 2021, 00:00 • 92 • Политика
Из-за русской зимы в Англии образовалась смертельная дыра. Экономист предсказывает всплеск протестной активности. "Каждую зиму определенное количество людей, особенно преклонного возраста, экономят на энергии и замерзают. Думаю, в этом году смертей может быть больше", - добавил эксперт.
В Великобритании образовалась финансова дыра размером в 3,2 миллиарда фунтов из-за подорожания электричества и роста затрат на его производство на фоне усиливающихся холодов. Экономист Станислав Митрахович предсказывает в связи с этим новый рост протестной активности в Англии.
По словам специалиста, эта дыра стала результатом некачественной подготовки властей Британии к новому отопительному сезону. В частности, у большей части компаний, занятых в коммунальной сфере, не оказалось средств на случай непредвиденных ситуаций. Закрывать нехватку средств, скорее всего, будут за счёт потребителей, что неизбежно приведёт к росту протестных настроений.
- не исключил экономист.
Он добавил, что в Британии уже есть такой термин, как "энергетическая бедность". Речь идёт о людях, которые вынуждены экономить буквально на всем, в том числе и на энергии.
- сделал мрачный прогноз Станислав Митрахович в беседе с Nation News.
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