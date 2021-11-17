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Британии грозит "вечная проблема" из-за лицемерия в вопросе мигрантов - Кедми
17 ноября 2021, 02:25 • 105 • Политика
В МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши. Политолог Кедми предупредил Лондон о "вечной проблеме" из-за лицемерия в вопросе мигрантов.
Глава МИД Британии Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе. Таким образом Лондон отвлекает внимание британцев от проблем с мигрантами в собственной стране, считает известный израильский политолог и дипломат Яков Кедми.
Речь идёт о мигрантах, которые сотнями попадают в Британию через пролив Ла-Манш. В минувший четверг, 11 ноября, в страну таким образом за сутки попали 1200 нелегалов, что стало абсолютным рекордом. А всего за 2021 год в Британию прибыло примерно 25 тысяч нелегальных мигрантов. Поэтому проблемы, возникающие из-за мигрантов, будут продолжаться всё время.
- отметил Яков Кедми.
Он предполагает, что не последнюю роль в этом играет Франция. Страна могла намеренно ослабить контроль на границе, чтобы оказать давление на Лондон, не исключает эксперт.
- пояснил политолог в беседе с Nation News.
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