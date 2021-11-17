Британии грозит "вечная проблема" из-за лицемерия в вопросе мигрантов - Кедми

В МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши. Политолог Кедми предупредил Лондон о "вечной проблеме" из-за лицемерия в вопросе мигрантов.

Глава МИД Британии Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе. Таким образом Лондон отвлекает внимание британцев от проблем с мигрантами в собственной стране, считает известный израильский политолог и дипломат Яков Кедми.

Речь идёт о мигрантах, которые сотнями попадают в Британию через пролив Ла-Манш. В минувший четверг, 11 ноября, в страну таким образом за сутки попали 1200 нелегалов, что стало абсолютным рекордом. А всего за 2021 год в Британию прибыло примерно 25 тысяч нелегальных мигрантов. Поэтому проблемы, возникающие из-за мигрантов, будут продолжаться всё время.

Британия на это не реагирует так, как реагирует на события на белорусско-польской границе. Но это обычное британское лицемерие и двуличность,

- отметил Яков Кедми.

Он предполагает, что не последнюю роль в этом играет Франция. Страна могла намеренно ослабить контроль на границе, чтобы оказать давление на Лондон, не исключает эксперт.

Там затрагиваются экономические интересы французских рыбаков, поэтому Париж пытается оказать давление на более удобную позицию Лондона,

- пояснил политолог в беседе с Nation News.