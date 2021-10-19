Британии - Путин, Болгарии - Мишустин. Европа делит русских политиков из-за газового кризиса

Европа начала делить русских политиков из-за газового кризиса. Жители европейских стран признались, что хотят себе таких же лидеров. Чтобы Британии достался президент России Владимир Путин, а Болгарии - премьер-министр Михаил Мишустин.

Читатели британского издания Daily Express считают, что в сложившейся с ценами на газ ситуации Россия безоговорочно победила. Так они прокомментировали решение "Газпрома" не бронировать на ноябрь дополнительные мощности для транзита газа через Украину.

Некоторые признались, что восхищены президентом России Владимиром Путиным. Они назвали политика "новым хозяином Европы".

Ещё один комментатор пошутил, что британцам надо встать в очередь, если они хотят заполучить Путина себе в премьеры.

Автор Telegram-канала "Расстрельный" в свою очередь иронично заметил, что отказавшейся от "Южного потока" Болгарии тогда достанется только премьер-министр России Михаил Мишустин.

Скриншот: Telegram/Расстрельный

Эксперты называют несколько причин роста цен на газ в Европе: недостаточные запасы в подземных хранилищах, переориентация американского СПГ на другие рынки, ожидание холодной зимы, недостаточная выработка солнечных батарей и ветрогенераторов, а также искусственные ограничения, которые ЕС ввёл против русских поставщиков в попытках сорвать "Северный поток - 2".