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Британец, заразившийся COVID-19 в Сербии, выжил благодаря русским дипломатам
11 июля 2020, 13:00 • 82 • В мире
Переболевший COVID-19 британец рассказал, как посольство России в Сербии спасло ему жизнь.
Бенджамин Рич рассказал в своём видео, что звонки его друзей в российское посольство в Сербии помогли спасти ему жизнь. По словам мужчины, он не решался обращаться в больницу, а ему с каждым днём становилось всё хуже и хуже.
После того как ситуация стала совсем плохой, его знакомые при содействии дипмиссии РФ добились, чтобы иностранца госпитализировали.
В своём ролике "Мой кошмар с COVID-19" 46-летний Бенджамин Рич рассказал о своём опыте пребывания в клинике. По его словам, он впервые столкнулся с тем, что люди гибнут у него на глазах: рядом с ним умерли несколько человек.
Переболевший COVID-19 призвал всех серьёзно относиться к коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в Сербии проходят акции протеста граждан, возмущённых усилением антикоронавирусных мер.
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