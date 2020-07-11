Британец, заразившийся COVID-19 в Сербии, выжил благодаря русским дипломатам

Бенджамин Рич рассказал в своём видео, что звонки его друзей в российское посольство в Сербии помогли спасти ему жизнь. По словам мужчины, он не решался обращаться в больницу, а ему с каждым днём становилось всё хуже и хуже.

После того как ситуация стала совсем плохой, его знакомые при содействии дипмиссии РФ добились, чтобы иностранца госпитализировали.

В своём ролике "Мой кошмар с COVID-19" 46-летний Бенджамин Рич рассказал о своём опыте пребывания в клинике. По его словам, он впервые столкнулся с тем, что люди гибнут у него на глазах: рядом с ним умерли несколько человек.

Переболевший COVID-19 призвал всех серьёзно относиться к коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Сербии проходят акции протеста граждан, возмущённых усилением антикоронавирусных мер.