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Британец увидел недоброе в провокации эсминца США: "Угроза Третьей мировой"

26 ноября 2020, 08:50  •  64 • В мире
В британской газете сделали неоднозначный вывод после провокации американского эсминца у берегов России. Журналист Пол Уитерс полагает, что этот инцидент повысил риск Третьей мировой войны.
В британском издании Daily Express сделали печальный прогноз из-за недавней стычки американского корабля с российским. Журналист Пол Уитерс полагает, что угроза Третьей мировой обострилась. И речь идёт не только о конфликте, случившемся 24 ноября.
Во вторник американский эскадренный миноносец "Джон Маккейн" на два километра вторгся в территориальные воды РФ. В ответ на это российские моряки вынесли иностранному экипажу предупреждение. Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" сменил курс, тем самым вынудив американцев покинуть наши воды.
По мнению Уитерса, всё это еще больше усугубляет обстановку. "Угроза Третьей мировой снова обострилась", - полагает он.
Кроме того, русские, указывает автор, тщательно следят за деятельностью американцев в Черноморском регионе.
Как сообщалось ранее, в начале недели на службу в Черном море заступил эсминец "Дональд Кук". ВМС США отмечают, что операции корабля в Черном море укрепляют оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО.
Однако, обращает внимание британский журналист, эти миссии явно не по душе Москве.
МИД России неоднократно предупреждал, что присутствие в Чёрном море кораблей из-за пределов региона не способствует укреплению региональной стабильности, добавляет он.

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