Британец со сцены кинофестиваля в Одессе эмоционально поблагодарил Россию

На сцене Одесского кинофестиваля британский режиссер перепутал Украину с Россией.

Британец Терри Гиллиам стал звездой украинского медиапространства после конфуза на Одесском кинофестивале. На закрытии мероприятия иностранец эмоционально поблагодарил… Россию.

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса", – с чувством произнес он со сцены.

Британський режисер Террі Гілліам під час отримання нагороди від Одеського міжнародного кінофестивалю переплутав Україну та Росію — після зауваження ведучої він вибачився pic.twitter.com/7oLLxBlvpU — hromadske (@HromadskeUA) August 21, 2021

На ошибку ему указали и Гиллиам извинился.

Журналистка Юлия Витязева, оценивая этот конфуз в Twitter, тут же отметила, что украинцы вряд ли будут в восторге от такой ошибки. Так и получилось: об ошибке британца не преминули написать незалежные СМИ. Впрочем, в публикациях отмечается, что иностранец все же исправился и верно указал страну.

Уже за сценой он произнес благодарность правильно, сказав спасибо Украине и Одессе. Видео размещено в Facebook кинофестиваля.

80-летний Гиллиам известен как режиссер (в том числе таких фильмов, как "Приключения барона Мюнхгаузена" и "Страх и отвращение в Лас-Вегасе"), актер и участник комик-группы "Монти Пайтон".