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Британец со сцены кинофестиваля в Одессе эмоционально поблагодарил Россию

22 августа 2021, 10:10  •  146 • В мире
На сцене Одесского кинофестиваля британский режиссер перепутал Украину с Россией.
Британец Терри Гиллиам стал звездой украинского медиапространства после конфуза на Одесском кинофестивале. На закрытии мероприятия иностранец эмоционально поблагодарил… Россию.
"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса", – с чувством произнес он со сцены.
Британський режисер Террі Гілліам під час отримання нагороди від Одеського міжнародного кінофестивалю переплутав Україну та Росію — після зауваження ведучої він вибачився pic.twitter.com/7oLLxBlvpU
— hromadske (@HromadskeUA) August 21, 2021
На ошибку ему указали и Гиллиам извинился.
Журналистка Юлия Витязева, оценивая этот конфуз в Twitter, тут же отметила, что украинцы вряд ли будут в восторге от такой ошибки. Так и получилось: об ошибке британца не преминули написать незалежные СМИ. Впрочем, в публикациях отмечается, что иностранец все же исправился и верно указал страну.
Уже за сценой он произнес благодарность правильно, сказав спасибо Украине и Одессе. Видео размещено в Facebook кинофестиваля.
80-летний Гиллиам известен как режиссер (в том числе таких фильмов, как "Приключения барона Мюнхгаузена" и "Страх и отвращение в Лас-Вегасе"), актер и участник комик-группы "Монти Пайтон".

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