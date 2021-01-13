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Британец раскрыл японцам "тёмную сторону" Путина. Но что-то пошло не так: "Он не волшебник, но..."

13 января 2021, 15:30  •  162 • Политика
Британец Джеймс Браун, самостоятельно назвавший себя специалистом по Японии и японско-российским отношениям, раскрыл жителям Японии "тёмную сторону" президента России Владимира Путина. Однако, очевидно, реакция на его "разоблачительный" материал оказалась не такой, как он ожидал, что-то пошло не так. "Он, конечно, не волшебник, но избежал массовых жертв в своей стране!", - заявляют комментаторы.
В японском деловом издании Nikkei Business появилась статья некоего Брауна "Что нужно знать японцам о тёмных сторонах Путина", который решил рассказать японцам якобы о "тёмных пятнах" в биографии президента России. В своём материале "эксперт" опирается на такого же "эксперта" по России, как и он сам, - бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. В статье перечисляются все возможные клише - от работы Путина к КГБ и того, что КГБ захватил Россию, и до "олигархического окружения" Путина и "разборок с неверными олигархами".
Однако, несмотря на все старания автора, комментарии его явно не порадовали.
Как отметил пользователь LJ100, "Как бы там ни было, Путин восстановил разрушенную российскую экономику, вернул порядок и упрочил государство".
"Он, конечно, не волшебник, но избежал массовых жертв в своей стране!", - добавил он.
"Путин не идеал, но во внешней политике он - мастер. Нам бы таких патриотов и трудоголиков! Может, и Япония стала бы лучше?!", - считает yyz.
"Злобная статья! Все мы знаем, что он из КГБ. Зато у него работающая и холодная голова! Без Путина Россия не выживет! Японии тоже необходимы такие лидеры!
Говорят: "Собаки не любят плохих людей!" А его собаки любят. И это важно!", - добавляет wez.

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