Британец раскрыл японцам "тёмную сторону" Путина. Но что-то пошло не так: "Он не волшебник, но..."

В японском деловом издании Nikkei Business появилась статья некоего Брауна "Что нужно знать японцам о тёмных сторонах Путина", который решил рассказать японцам якобы о "тёмных пятнах" в биографии президента России. В своём материале "эксперт" опирается на такого же "эксперта" по России, как и он сам, - бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. В статье перечисляются все возможные клише - от работы Путина к КГБ и того, что КГБ захватил Россию, и до "олигархического окружения" Путина и "разборок с неверными олигархами".

Однако, несмотря на все старания автора, комментарии его явно не порадовали.

Как отметил пользователь LJ100, "Как бы там ни было, Путин восстановил разрушенную российскую экономику, вернул порядок и упрочил государство".

"Он, конечно, не волшебник, но избежал массовых жертв в своей стране!", - добавил он.

"Путин не идеал, но во внешней политике он - мастер. Нам бы таких патриотов и трудоголиков! Может, и Япония стала бы лучше?!", - считает yyz.

"Злобная статья! Все мы знаем, что он из КГБ. Зато у него работающая и холодная голова! Без Путина Россия не выживет! Японии тоже необходимы такие лидеры!

Говорят: "Собаки не любят плохих людей!" А его собаки любят. И это важно!", - добавляет wez.