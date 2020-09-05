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Бриллианты - лучшие враги коронавируса: Названа цена самой дорогой защитной маски
05 сентября 2020, 06:40 • 22 • В мире
Похоже, бриллианты не только лучшие друзья девушек, но и эффективная защита от коронавируса. Иначе как объяснить тот факт, что китайский миллиардер прикупил себе защитную маску за 1,5 млн долларов из чистого золота, украшенную бриллиантами общим весом 210 карат?
Богач из Китая перещеголял всех звёзд, хваставшихся брендовыми масками от коронавируса за тысячи долларов. Его маска была создана по спецзаказу израильской компанией Yvel и обошлась покупателю в 1,5 миллиона долларов - это более 100 миллионов рублей.
Как стало известно СМИ, маска сделана из золота 750-й пробы и инкрустирована тысячами бриллиантов общим весом 210 карат. Но безделушкой её назвать сложно: в основе роскошной маски настоящий респиратор N-99, который на 99% защищает от любых вредных бактерий и частиц.
По сравнению с этим средством защиты маски Fendi, например, которые стоят "всего" 18-20 тысяч рублей, кажутся настоящим подарком небес, недаром знаменитости раскупили их всего за пару дней. А простым смертным, очевидно, надо радоваться маскам по 30-40 рублей и забыть о временах, когда это средство защиты можно было купить за рубль-два.
Кстати, у масок, даже у самых хороших, есть противопоказания: как рассказала "Экспресс газете" старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор24", маски нельзя надевать детям до трёх лет, а также взрослым, страдающим хронической обструктивной болезнью лёгких, у них маска может усугубить состояние и даже вызвать удушье.
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