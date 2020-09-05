Бриллианты - лучшие враги коронавируса: Названа цена самой дорогой защитной маски

Богач из Китая перещеголял всех звёзд, хваставшихся брендовыми масками от коронавируса за тысячи долларов. Его маска была создана по спецзаказу израильской компанией Yvel и обошлась покупателю в 1,5 миллиона долларов - это более 100 миллионов рублей.

Как стало известно СМИ, маска сделана из золота 750-й пробы и инкрустирована тысячами бриллиантов общим весом 210 карат. Но безделушкой её назвать сложно: в основе роскошной маски настоящий респиратор N-99, который на 99% защищает от любых вредных бактерий и частиц.

По сравнению с этим средством защиты маски Fendi, например, которые стоят "всего" 18-20 тысяч рублей, кажутся настоящим подарком небес, недаром знаменитости раскупили их всего за пару дней. А простым смертным, очевидно, надо радоваться маскам по 30-40 рублей и забыть о временах, когда это средство защиты можно было купить за рубль-два.

Кстати, у масок, даже у самых хороших, есть противопоказания: как рассказала "Экспресс газете" старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор24", маски нельзя надевать детям до трёх лет, а также взрослым, страдающим хронической обструктивной болезнью лёгких, у них маска может усугубить состояние и даже вызвать удушье.